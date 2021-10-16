Баланс тижня: "відкрите небо" та перспектива "промислового безвізу" з ЄС, зміцнення гривні

Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про "відкрите небо" та обговорили перспективу "промислового безвізу", а гривня знову зміцнилася по відношенню до долара - такі основні економічні новини тижня, що минає.

Тиждень, що минає, був присвячений важливим переговорам між представниками української влади та Європейського Союзу, на яких обговорювалися перспективи інтеграції нашої країни в ЄС та подальше поглиблення двостороннього економічного співробітництва.

На саміті, який проходив у Києві, було підписано низку двосторонніх домовленостей, проте найважливішою стала довгоочікувана угода про Спільний авіаційний простір України з країнами ЄС.

"Через вісім років нарешті підписано угоду про Спільний авіаційний простір. Я вітаю Україну, вітаю президентів і всіх членів Європейського Союзу. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей", – підкреслив президент України Володимир Зеленський.

Ця угода сприятиме не лише взаємному доступу до ринків авіаперевезень з рівними умовами конкуренції та повагою до однакових правил, але і забезпечить поглиблення співпраці у сфері авіаційного транспорту.

Україна також на саміті підписала угоду про приєднання до найбільшої в ЄС програми з досліджень та інновацій "Горизонт Європа". Вона розрахована на 7 років, її загальний бюджет становить понад 95,5 млрд євро.

"Підписання документу забезпечить правову базу для співпраці у науковій і науково-технічній сфері та створить передумови, необхідні для прискорення становлення України як впливової європейської держави шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечить необхідні кроки для інтеграції нашої країни до Європейського дослідницького простору", – зазначили в Офісі президента.

Ще одна підписана угода стосується долучення нашої держави до програми ЄС "Креативна Європа". Її бюджет становить 2,4 млрд євро та реалізується за трьома напрямами: культура, медіа та міжсекторальна взаємодія.

У спільній заяві, опублікованій за підсумками саміту, йдеться також про розширення та розвиток співпраці у багатьох інших напрямках, зокрема, енергетичних і військових сферах. Також підкреслюється, що усі ці кроки сприятимуть подальшому поглибленню економічних, культурних і транспортних зв’язків між Україною та державами – членами ЄС.

"Україна вже дуже близька до Європейського Союзу, починаючи з географічної й культурної близькості, й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема, Угодою про асоціацію. Європейські прагнення України та її європейський вибір ЄС визнав і привітав, як зазначено в цій угоді. Засвідчено це й у декларації, схваленій за підсумками саміту "Східного партнерства" 2017 року", – зазначив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Перспектива "промислового безвізу"

На прес-конференції за підсумками саміту президент Зеленський висловив сподівання, що наступного року вдасться підписати ще один важливий документ для українських експортерів - угоду про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, так званий "промисловий безвіз".

"Впевнений, є рух до дуже важливого для України промислового безвізу. Вже на наступному саміті Україна - ЄС ми прагнемо підписати цю угоду", - сказав президент.

Підписання угоди дасть змогу виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не шукати офіційного представника в Євросоюзі.

Впровадження "промислового безвізу" полегшить доступ української продукції на європейські ринки та поліпшить конкурентні позиції України на ринках інших країн. Крім того, підписання угоди відіграє важливу іміджеву роль, адже для Євросоюзу "промисловий безвіз" діє всього з декількома країнами – США, Канадою, Ізраїлем, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Швейцарією.

Також президент Зеленський закликав ЄС бути більш сміливим та далекоглядним і надати Україні європейську перспективу.

"Мені як лідеру країни не вистачає цього розуміння, що ми йдемо одним шляхом. Де той фініш у цьому шляху і чи є він?", - підкреслив Зеленський.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Україна та ЄС і так вже близькі, далі зближуються, і назвала три основні напрямки руху: "Перше - це реформи. Друге - поступова економічна інтеграція. Це дуже потужна сила, це рушійна сила. Тому, що це спростить інші напрями зближення. І також - політична асоціація з ЄС, повне впровадження Угоди про асоціацію і Угоди про вільну торгівлю. Важливо, що ми єдина європейська сім’я, і ми працюємо разом".

Продовження укріплення гривні

Курс національної валюти протягом короткого робочого тижня з перемінним успіхом то зміцнювався по відношенню до долара, то слабшав. Однак у цілому гривня за підсумками тижня все-таки зміцнилася на 1 копійку.

Якщо в понеділок офіційний курс Національного банку був на рівні 26,35 грн/долар, то закінчує робочий тиждень гривня біля позначки 26,34 грн/долар і, як вважають експерти фінансової групи ICU, тенденція на зміцнення може продовжитися.

"Минулого тижня гривня посилилася до максимального значення цього року. Тож, цього тижня ми очікуємо, що курс гривні залишатиметься міцним, а збереження переваги пропозиції іноземної валюти на ринку може ще більше посилитися", - вважають експерти.

Вони підкреслюють, що клієнти банків більше продавали валюту, ніж купували, і ця пропозиція іноземної валюти сприяла черговому укріпленню гривні до рекордного значення цього року та від початку карантинних заходів у березні минулого року.

При цьому Нацбанк докладав чималих зусиль для стримування руху на зміцнення, викупивши на ринку 228 млн доларів. Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1,9 млрд доларів і продав 197 млн доларів.

Наступного тижня погода порадує українців помірним осіннім теплом, незважаючи на можливі дощі. Деякі регіони розпочнуть опалювальний сезон, який в цьому році через рекордне зростання цін на газ буде надзвичайно важким.

Народні депутати повернуться до пленарної роботи і, можливо, почнуть розглядати у першому читанні проект державного бюджету на 2022 рік.

Богдан Слуцький

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