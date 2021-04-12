Блискучі інвестиції. Чи вигідно вкладати кошти в дорогоцінне каміння

Діамант – "король" каміння. Невеликі камінці можуть вартувати як успішні компанії. А можуть коштувати… нічого. Як зрозуміти, де справжній діамант, а де підробка? Чи можуть звичайні українці інвестувати у справді цінне каміння й заробляти на цьому?

Вважається, що діамант - один із найрідкісніших у світі камінь, саме тому він такий дорогий. Та в реальності щороку його виробництво сягає 130 мільйонів каратів - це 26 тонн!

Серед цього каміння є чимало неліквіду. Грошей на ньому не заробиш. А покупка посереднього камінчика не принесе жодного задоволення, окрім краси, пояснюють експерти.

«Це доволі закритий ринок і на нього важко потрапити, тому що прийти просто в магазин і купити – це буде покупка, а не інвестиція. Для того, аби вкласти, вам потрібно знати, де і як це робити. А також знати, в що саме вкладати», - розповідає «Грошам» Родіон.

Він як ніхто добре знає ринок дорогоцінного каміння, адже вже шість років цей бізнес приносить йому чималий дохід. Аби заробити гроші, потрібно вкладатися у цільні діаманти, каже Родіон.

«Діамант - це засіб збереження капіталу. Є каміння інвестиційне. Це еталонний діамант серед білих і рідкісні фантазійні діаманти», - розповідає він «Грошам».

Ціна каміння формується за чотирма критеріями: чистота, огранювання, колір та розмір. Не менше на ціну впливає походження каміння: «Індія - це низький рівень огранювання, Китай - більш високий… І так кожен регіон відповідає за свої якісь свої особливості огранювання діаманту. Сполучені Штати є родоначальниками всього цивілізованого ринку діамантів».

Саме американці у 20 столітті заклали моду на діаманти. Все почалося з традиції дарувати каблучку на заручини саме з королем каменів. І по сьогодні чи не кожен чоловік дарує коханій дорогоцінну прикрасу.

За кордоном таку, здавалося б, «цяцьку» чоловіки сприймають як капіталовкладення. І чимало зірок можуть похвалитися такою розкішшю. Всесвітньо відома співачка Бйонс на заручини отримала каблучку вартістю в 5 мільйонів доларів! Її прикрашає діамант розміром у 18 каратів. Аби поп-діва не боялася з ним ходити на люди, чоловік навіть подарував копію за 5 тисяч доларів для щоденного носіння.

Ще більший діамант в 35 каратів у Мераї Кері. Вартість каблучки - 10 мільйонів доларів. І після розлучення ця прикраса залишилася у зірки.

А от каблучка улюблениці мільйонів чоловіків - Кім Кардаш’ян коштувала 2 мільйони доларів. Однак після розлучення була продана всього за 749 тисяч. В цьому випадку інвестиція у 20 каратів аж ніяк себе не виправдала.

Похвалитися таким величезним камінням з вітчизняних зірок може не кожен. Серед них найбільше пощастило Світлані Лободі, на її руці красується камінь у 10 каратів.

Звісно, у будь-якому магазині такої краси не знайдеш. Якісний та великий камінь можна придбати через світову діамантову біржу.

«Бо всі діаманти світу продаються через єдиний механізм – діамантову біржу. Біржі є в багатьох країнах – в Ізраїлі, Бельгії, Індії, в Гонконзі, Америці, в інших країнах. Але це все один єдиний інструмент… Якщо ви знайшли таку людину, то вже половина справи зроблена. Далі ви повинні розуміти, що купувати, щоби гроші не просто витратити. Щоб діяв метод збереження капіталу. А в деяких випадках і примноження», - каже «Грошам» Родіон.

Мінімальна вага діамату для капіталовкладення повинна бути не менше карату, розповідає «Грошам» ювелірниця Тамара.

«Ті діаманти, які вище карату і майже ідеально чисті, вони завжди будуть в ціні», - каже вона.

Найціннішим серед всіх видів огранок буде кругла, її вартість завжди на 15-20 відтоків вища. А ціна формується за таблицею Рапопорта, яка оновлюється щотижня. Сьогодні, в залежності від характеристик, ціна однокаратника може сягати від 1 тисячі доларів до 18500.

«Вкладати потрібно в еталонні діаманти - в перший колір, першу чистоту, в ідеальні характеристики по огранці», - переконують експерти.

Саме з таких діамантів можна отримати з часом прибуток. Саме еталонному камінню приділяє увагу Родіон. Його інвестиція за останні місяці зросла. «За останні півроку динаміка росту цін дуже пристойна. За останні два місяці всі камені зросли в ціні на 8 відсотків. Це доволі динамічний ринок і загальна тенденція йде до зростання цін на діаманти», - каже «Грошам» Родіон.

Тамара також у виграші. Її інвестиція за останні десять років зросла на третину: «Свого часу ми купили кілька каменів і каміння виросло в ціні процентів на 30».

Тамара розповідає «Грошам», що, попри великий досвід роботи з камінням, адже знаходиться у ювелірній справі з 90-х, все ж потрапила на гачок шахраїв. «Бувають різні ситуації, виявилося, що камінь дійсно був підробкою», - каже вона.

За її словами, дехто видає за діаманти мусаніти, тому що вони схожі. Так само гарно очищені фіаніти для недосвідченої людини можуть виглядати як діамант.

Жінка купилася на дуже низьку ціну як для однокаратного каменю, і вже після покупки гемологічна експертиза виявила, що камінь не вартує і тисячі доларів: «Через лупу не видно жодних дефектів і здавалося, що це правильний вибір, а виявилося, що неправильний. Він був почищений лазером і всі недоліки викрилися потім».

Основною помилкою жінки була купівля діаманту без сертифіката, з рук.

Інвестиційно привабливе каміння повинно мати документ від американського гемологічного інституту – Джіей. Саме у цій лабораторії зібрана практично вся база даних ювелірної інформації для торгівлі.

«Найкращий сертифікат - це Джей американської гемологічної лабораторії. І тоді в тому сертифікаті будуть описані всі характеристики каміння, всі його недоліки, включення і т.д.», - розповідає Тамара «Грошам».

Цей сертифікат додає в ціні будь-якому каменю. Він необхідний зокрема і для фантазійних – кольорових діамантів різноманітної огранки.

«Фантазійні діаманти - блакитні, рожеві, червоні - те каміння, яке дійсно дуже ціниться. Якщо говорити хоча б про карат, то це буде близько мільйону доларів. Там грає роль насиченість кольору. Якщо ми візьмемо просто чисто рожевий, то буде біля мільйона. А чим насиченіше, тим дорожчий камінь. Найрідше зустрічаються на ринку червоні діаманти, вони найдорожчі», - каже Тамара.

Не даремно найдорожчі діаманти світу – різнобарвні. Так, рідкісний блакитний діамант «Серце вічності» у розмірі у 27 каратів був проданий за 16 мільйонів доларів. За 23 мільйони викупили рожевий 14-тикаратник у Гонконзі. Ще дорожче продали рожевий діамант вагою в 14 каратів на аукціоні Сотбі - за 71 мільйон доларів.

Звісно, такі величезні суми звичайні українці витрачати на каміння не можуть. Але все ж дорогоцінне кольорове каміння може бути декому «по зубах».

«Залишається рубін - дуже рідкісний камінь, на сьогодні доволі мало рубінів. Звісно, любимий всіма камінь - смарагд або сапфір… Деякі камені теж можуть виступати як засіб збереження капіталу, але при тій умові, що будуть еталонні», - переконують експерти.

Унікальне каміння ексклюзивно показують для «Грошей». Смарагд Vivid Green - це камінь, який володіє найнасиченішим, найціннішим відтінком. Навіть не найбільший буде коштувати 15-20 тисяч доларів. Або ж камінь на 12 каратів з унікальною огранкою кабошон - перевернутий шипом до верху, що має гладку випуклу форму.

Смарагд і справді цінний камінь, проте не поспішайте купувати його у звичайних магазинах. Зазвичай там нагріте штучне каміння, і хоч ціна на нього часто за тисячу доларів, його вартість рівна чи не нулю, адже фарбоване штучне каміння нічого не коштує. Те саме стосується рубінів та сапфірів. Наприклад, цейлонський сапфір з дуже насиченим кольором Royal Blue трохи більше за 7 каратів, але він цінніший за 12-каратний кабошон через свої характеристики. «Вартість цього сапфіру, орієнтовно, близько 40 тисяч доларів», - розповідають «Грошам» експерти.

Тож діаманти та інше дорогоцінне каміння і справді можуть бути вигідним капіталовкладенням. Та все ж варто дотримуватися кількох порад. По-перше, купувати каміння в офіційного представника світової біржі. По-друге, каміння повинне бути з сертифікатом Джией. І, по-третє, варто запастися терпінням, адже така інвестиція, якщо і примножить капітал, то лише з часом.

Сабіна Обухова

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