Державні банки торік скоротили частку непрацюючих кредитів до 57,4%.

У 2020 році частка непрацюючих кредитів у банках (NPL) знизилася на 7,4 процентних пункту до 41% з 48,4%.

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Про це передає прес-служба Національного банку України на своїй офіційній сторінці.

У повідомленні наголошується, що масштабну роботу з очищення портфелів від непрацюючих кредитів виконали державні банки.

"За 2020 рік списали 30,6 мільярда в національній валюті та 3,1 мільярда в доларовому еквіваленті в інвалюті зарезервованої заборгованості. З урахуванням цих заходів, державні банки торік скоротили частку непрацюючих кредитів з 63,5% до 57,4%", - сказано в повідомленні.

У НБУ зазначили, що також значну роботу з очищення від непрацюючих кредитів виконали банки з іноземним капіталом (без банків РФ), в яких частка NPL за 2020 рік знизилася до 12,3% з 16%. Надалі іноземні банки планують використовувати заходи списання, продажу й очікують добровільного врегулювання боргів. Банки з українським капіталом за рік знизили частку NPL з 18,6% до 14,6% . Їх основним інструментом по скороченню непрацюючих кредитів є списання і продаж.

Коментар голови Нацбанку

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, у разі успіху реалізації стратегій управління npl банки втричі скоротять обсяг непрацюючих кредитів.

"Це дозволить вже на початку 2023 року скоротити частку непрацюючих кредитів до 24%, а в разі істотного зростання кредитування npl рівень знизиться до менш як 20%. Сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків і їх капітал. Адже рівень резервування становить 98%", - сказав він.

Що цьому передувало

Частка проблемних кредитів в українських банках за підсумками 2019 року знизилася нижче рівня в 50% - до 48,4% на початок 2020 року.

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Автор: Богдан Слуцький