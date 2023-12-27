Щоденно Україна витрачає на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко здивований тим, що українські військові досі купують необхідні речі власним коштом або за допомогою волонтерів.

"Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців", – сказав очільник Мінфіну під час стріму Business Breakfast, який вів Forbes.

Марченко наголошує, шо на складах є достатньо озброєння й спорядження для українських військовослужбовців. Крім того, держава витрачає багато грошей на сектор безпеки щодня.

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"Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. Протягом кожного дня війни. Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети й органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхню можливість на рік – вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони на чотири дні війни нам дадуть можливість продовжити. При всій повазі до волонтерів, жодні інші неурядові громадські організації й близько не стоять із можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил", – додав він.

Війна в Україні - витрати на оборону

У листопаді президент Володимир Зеленський підписав законопроект №10037 щодо спрямування податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців та акцизу на потреби оборони.

28 листопада Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Передбачається, що доходи бюджету складуть 1,768 трлн грн, видатки - 3,35 трлн грн. Як відомо президент також ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, відповідно до якого в наступному році на потреби національної оборони витрачатимуть не менше 21,6% від ВВП.

Наступного року планові податкові надходження від громадян та бізнесу передбачено на рівні 1,58 трлн гривень, а заплановані видатки на оборону становлять 1,69 трлн гривень.

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