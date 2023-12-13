Міністерство оборони наступного року отримає 1,16 трлн гривень, що на 36% більше порівняно з ухваленим держбюджетом на початок 2023 року.

Наступного року планові податкові надходження від громадян та бізнесу передбачено на рівні 1,58 трлн гривень, а заплановані видатки на оборону становлять 1,69 трлн гривень, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Військові видатки є першочерговим пріоритетом у держбюджеті – 2024, які насамперед буде профінансовано в повному обсязі за рахунок внутрішніх джерел, у тому числі податкових надходжень за діючими ставками", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, різницю між податковими надходженнями та військовими видатками буде покрито за рахунок коштів від розміщення військових облігацій, дивідендів, отриманих від державних компаній, доходів від приватизації тощо.

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Зокрема, Міністерство оборони наступного року отримає 1,16 трлн гривень, що на 36% більше порівняно з ухваленим держбюджетом на початок 2023 року. Інші оборонні структури також відчують значне зростання фінансування.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості буде профінансовано на рівні 51 млрд гривень на розвиток оборонно-промислового комплексу країни, з яких 43,3 млрд гривень передбачено забезпечити за рахунок військового ПДФО.

Держспецзв’язку отримає 50,6 млрд гривень, з яких 43,3 млрд гривень за рахунок військового ПДФО буде спрямовано на закупівлю безпілотних літальних апаратів.

Бюджет-2024

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Згідно закону, доходи бюджету складуть 1,768 трлн грн, видатки - 3,35 трлн грн.

На оборону передбачено видатки у розмірі понад 1,6 трлн гривень - в уряді наголосили, що фінансування сектору безпеки та оборони є ключовим моментом проекту державного бюджету на 2024 рік.

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