За словами Железняка, "ціна питання" складає майже 215 млрд грн для бюджету.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №10037 щодо спрямування податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців та акцизу на потреби оборони.

"Ціна питання для загального бюджету становить 214,7 млрд грн на військові видатки", - написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військовий" ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)

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З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, "військовий" ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДССЗІ на дрони (прогноз 43 млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43 млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд грн).

Також наступного року на потреби оборони спрямують кошти дорожнього фонду.

"З 1 січня - також акциз (окрім місцевої частини 13,44%), який йшов у Дорожній фонд", - додав Железняк.

ПДФО військовослужбовців

У вересні 2023 року стало відомо, що Кабмін пропонує направити податок на доходи фізичних осіб військових на потреби армії. ПДФО військовослужбовців був важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів через значні обсяги виплат військовослужбовцям. Проте після низки корупційних скандалів із закупівлями барабанів та овочерізок для укриттів та ремонтів доріг постало питання про необхідність вилучення у місцевих бюджетів "надлишку" коштів та спрямування їх на потреби військових.

20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект №10037, а 8 листопада закон був остаточно прийнятий у другому читанні та в цілому.

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