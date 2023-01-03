До загального фонду державного бюджету у 2022 році надійшло 1,491 трлн грн.

Дефіцит державного бюджету України у 2022 році склав 911,1 млрд грн. Касові видатки державного бюджету склали 2,702 трлн грн, або 92,2% від розпису звітного періоду.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, платежі з погашення державного боргу за 2022 рік склали 448,6 млрд грн (99,4% від плану).

"За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 909,5 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на 2022 рік дефіциту у сумі 1,399 трлн гривень", - йдеться у повідомленні.

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За оперативними даними Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1,491 трлн грн. Зокрема, 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2022 рік склали 1,261 трлн грн. Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд грн, із зовнішніх джерел залучено 564,2 млрд грн.

"При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2022 рік склали 448,6 млрд грн (99,4% плану), платежі з обслуговування – 156,5 млрд грн (94,7% від плану)", - повідомили в Мінфіні.

Держбюджет в умовах війни:

15 серпня 2022 року через війну в Україні збільшили витрати держбюджету.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом у сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту у сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

18 жовтня 2022 року Рада збільшила витрати держбюджету на 2022 рік на 387 мільярдів гривень.

За підсумками листопада 2022 року дефіцит загального фонду держбюджет України зріс на 163,3 млрд грн і перевищив 807,5 млрд грн за період з січня по листопад.

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік. 23 листопада Зеленський підписав закон про держбюджет на 2023 рік.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету в 2023 році перевищить 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції до другого читання був зменшений з 30% до 28%. Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

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