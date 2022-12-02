Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн).

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками листопада дефіцит загального фонду держбюджету України виріс на 163,3 млрд грн і перевищив 807,5 млрд грн за період з січня по листопад.

Як зазначається в повідомленні Міністерства фінансів, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн). Також українці заплатили 12 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в листопаді склали 39 млрд грн. Видатки бюджету в листопаді склали 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду — в сумі 260,5 млрд грн.

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Всього за січень-листопад видатки бюджету склали 2,3 трлн грн, у тому числі загального фонду — 2,1 трлн грн, або 86,8% від розпису звітного періоду.

Внаслідок випуску військових ОВДП залучено 541 млрд грн, з яких на 370 млрд грн НБУ провів емісію гривні.

Із зовнішніх джерел залучено ще 504,1 млрд грн, зокрема — 237,3 млрд грн (6,7 млрд євро) позики ЄС в рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги, 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) від МВФ та інші позики. Платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2022 року становили 397,4 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування — 149,6 млрд грн (89,9% плану).

За 11 місяців року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 810,5 млрд грн; дефіцит загального фонду — 807,5 млрд грн. Це майже на 500 млрд грн менше розпису загального фонду на цей період у сумі 1,3 трлн гривень.

Державні запозичення до загального фонду бюджету за 11 місяців склали 1,1 трлн грн або 77% від запланованих на цей період.

Від розміщення облігацій вдалося залучити 593,5 млрд грн, у тому числі 65,2 млрд грн в іноземній валюті ($1,6 млрд і 926,4 млн євро).

Війна в Україні та держбюджет:

15 серпня 2022 року через війну в Україні збільшили витрати держбюджету.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом у сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту у сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

18 жовтня 2022 року Рада збільшила витрати держбюджету на 2022 рік на 387 мільярдів гривень.

Військові облігації в Україні:

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Міністерство фінансів почало випуск військових облігацій з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Кабінет Міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній викуповуватиме військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

З 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в додатку "дія" і допомогти економіці країни під час воєнного стану.

Станом на 29 листопада 2022 року Міністерство фінансів України сьогодні розмістило військові облігації на 21,2 млрд грн.

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