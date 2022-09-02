У серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 109,7 млрд грн міжнародної допомоги.

У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"За січень-серпень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту у сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що, за оперативними даними Державної казначейської служби, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 204,6 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів – 16,4 млрд грн, ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – 26,2 млрд грн; податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,7 млрд грн, акцизного податку – 7,8 млрд грн; податку на прибуток підприємств – 17,4 млрд грн рентної плати за користування надрами – 8,2 млрд грн; ввізне та вивізне мито – 2,5 млрд грн.

Також у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 109,7 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень склали 716,2 млрд грн, або 106,5% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 442,8 млрд грн, із зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд грн.

Касові видатки державного бюджету за січень-серпень склали 1,449 трлн грн, у тому числі загального фонду – 1,360 трлн грн, або 81,7% від розпису звітного періоду. При цьому в серпні касові видатки держбюджету були здійснені в обсязі 230,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – в сумі 212,1 млрд грн.

Війна в Україні та держбюджет:

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради дозволив "Нафтогазу" додатково залучити 350 млн дол. кредиту від уряду Канади на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

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