Кошти будуть спрямовані на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та на забезпечення пенсійних виплат і програм державної соціальної допомоги.

Сьогодні, 5 квітня, міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 2,5 млрд дол.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, зазначені грантові кошти надані Сполученими Штатами Америки та направлені до цільового фонду багатьох донорів, як четверте додаткове фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)".

Це другий грант Сполучених Штатів із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд дол.

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"Залучені грантові кошти від цільового фонду багатьох донорів у розмірі 2,5 млрд дол. будуть спрямовані на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги", - зазначили в Мінфіні.

Допомога Україні під час війни

25 лютого 2023 року Світовий банк оголосив про додаткове грантове фінансування України. Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

28 березня 2023 року український уряд ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту США у розмірі 2,5 млрд доларів, які надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку.

29 березня 2023 року до державного бюджету України надійшли грантові кошти від США у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.

Кошти були надані Сполученими Штатами Америки через цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для проекту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).

Грантове фінансування спрямоване на забезпечення часткового відшкодування витрат держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників вищих навчальних закладів.

Станом на 29 березня 2023 року з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від Сполучених Штатів вже 15,5 млрд доларів у формі грантів.

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