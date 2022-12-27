Підсумкові показники виявилися істотно нижчими за початкові прогнози, оскільки бізнес зумів адаптуватися.

Падіння ВВП України за підсумками року складе близько 32%. І це ще хороший результат, оскільки влада побоювалася набагато серйознішого зниження. Про це розповіла віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За її словами, український бізнес продемонстрував "велику адаптивність" в умовах повномасштабної війни, тому падіння ВВП за підсумками року складе тільки 32%, а не 50%, як це прогнозували раніше.

"Український бізнес проявив значну гнучкість та витривалість, а нашим завданням як Уряду було підтримати його – кредитуванням, грантовими програмами на започаткування власної справи, а також підтримкою безробітних", – заявила Свириденко.

Міністр зазначила, що наступного року влада очікує переходу економіки до зростання – на рівні 3,2%.

Однак на поточний момент наповнювати державний бюджет за рахунок податкових надходжень вдається лише на 50%. Другу половину потреб бюджету зараз вдається покривати за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Економічні втрати України від війни

Через повномасштабне російське вторгнення українська економіка зіткнулася з низкою викликів – від припинення роботи підприємств з міркувань безпеки до фізичного знищення виробничих потужностей.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, загальні збитки України від російського вторгнення за підсумками поточного року можуть скласти близько 700 мільярдів доларів. Він зазначив, що страждають всі сектори економіки.

Сюди ж відноситься проблема різкого зростання безробіття. За даними Мінекономіки, цього року близько 5 мільйонів українців втратили роботу. В цілому ж 60% українців заявили про погіршення свого матеріального становища.

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