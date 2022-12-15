Найгірше опитані оцінили ситуацію з цінами на основні товари та ліки.

Понад 60% населення України заявили про погіршення матеріального становища своєї сім'ї, відзначивши при цьому істотне зростання цін на товари та ліки.

Як свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада, найгірше опитані оцінили ситуацію з цінами на основні товари та ліки (погіршилася для 94%), можливість знайти роботу (погіршилася для 72%) і якість освіти (погіршилася для 55%).

"Найгірше опитані оцінили економічну ситуацію в країні: 80% відзначили погіршення, 10% - відсутність змін, лише 6% - поліпшення. Погіршення матеріального становища сім'ї відзначили понад 60%, третина - сказали про відсутність змін, про поліпшення – тільки 4%", - йдеться в дослідженні.

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Водночас соціологи зазначають, що попри те, що оцінка власного матеріального становища та матеріального становища країни зазнали за рік негативних змін, проте ці показники не гірші за рівень 2018 року.

"Особливо помітні негативні тенденції в оцінках економіки та фінансів серед представників молодшого і середнього покоління", - свідчать результати опитування.

За словами дослідників, оцінки цін на основні товари та ліки не зазнали змін за рік.

*** Опитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1000 українців у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Робота під час війни:

21 квітня 2022 року в Україні було ухвалено закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю під час війни.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становив від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 12 червня 2022 року попит на Робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросла на 20% в порівнянні з попереднім місяцем.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, кількість вакансій на ринку праці станом на жовтень 2022 року зменшилася більш ніж удвічі, і на одну вакансію претендували 8 безробітних.

Станом на початок жовтня в Україні були офіційно зареєстровані 260 тис.безробітних.

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