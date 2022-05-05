Ресторани мережі McDonald’s не працюють в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

Багатьох українців цікавить, коли ж у нашій країні знову відкриються ресторани мережі McDonald’s. Виявилося, поціновувачам нагетсів та бургерів доведеться чекати аж до кінця війни.

Компанія засмутила усіх своїх шанувальників в офіційній відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET.

Ресторани "МакДональдз" не працюють в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Як стало відомо, мережа не буде відкриватися до кінця бойових дій.

Компанія передала усі продукти, які зберігалися у ресторанах, до гуманітарних штабів. Також мережа продовжує виплачувати зарплату 10 тисячам своїм працівникам в Україні.

"Із ресторанів, у яких це було безпечно зробити, вже передано міськрадам понад 58 тонн продукції на загальну суму понад 50 млн грн на потреби цивільного населення та захисників. Крім того, компанія продовжує організовувати поставки в гуманітарні штаби", – розповіли у McDonald’s.

Мережа ресторанів також продовжує займатися благодійними проектами. Компанія допомагає біженцям та їхнім дітям.

"Фундація Дім Рональда МакДональда", де "МакДональдз" є партнером-засновником, продовжила підтримувати сімейні кімнати та дитячі лікарні фінансово та необхідними медикаментами і продуктами. Ліки, аптечки, їжу та дитяче харчування, воду, засоби гігієни, спальні мішки передані в 9 лікарень. Також Фундація облаштувала центр дитячої кардіології, який переїхав з Києва до Львова. Окрім того, у партнерстві з Фундацією Литви та польськими медиками створена мобільна амбулаторія для надання медичної допомоги українцям, які перетинають кордон. Наразі в амбулаторії отримали допомогу вже понад 500 людей", – йдеться у повідомленні компанії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у березні Mcdonald's і Starbucks припинили бізнес в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: