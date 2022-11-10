ВВП України у 2022 році може впасти нижче раніше прогнозованого рівня. Негативний вплив роблять постійні атаки російської армії і відключення електроенергії.
За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, українці і компанії, зокрема в Києві, стикаються з відсутністю електрики по шість і більше годин на день, що впливає на економіку.
"Проблема в тому, що компанії не працюють. Якщо відключення електроенергії триватимуть протягом наступних кількох тижнів, ВВП може впасти ще більше", - цитує Reuters українську чиновницю.
При цьому вона зазначила, що за оцінками Міністерства, обсяг виробництва в період з серпня по вересень впав на 35%, а в жовтні - на 39%. Свириденко зазначила, що бюджету Україні знадобитися іноземна допомога. У свою чергу український Уряд робить кроки щодо скорочення витрат за рахунок скорочення персоналу і приватизації невеликих держпідприємств.
ВВП України під час війни - що відомо
ВВП країни у другому кварталі поточного року знизився на 37,2% в порівнянні з другим кварталом минулого року. У свою чергу Мінекономіки повідомило, що ВВП за дев'ять місяців впав на 30%.
При цьому НБУ прогнозував, що скорочення економіки країни на третину в поточному році, але в 2023-2024 роках очікувалося економічне зростання за умови розблокування портів України.
Водночас проект держбюджету-2023 був передбачений зростання реального ВВП на 4,6%.
Вже в Жовтневому інфляційному звіті НБУ зазначено, що ВВП України скоротиться за результатами 2022 року на 32%.