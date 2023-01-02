У 2022 році уряду України вдалося зберегти керованість економічними та фінансовими процесами

На тлі повномасштабного російського вторгнення прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки року, відзначив адаптованість нашої економіки до умов воєнного часу та її готовність до нових викликів у 2023 році.

Про це він написав у своєму Facebook, зазначивши при цьому, що у 2022 році уряду вдалося зберегти керованість економічними та фінансовими процесами. Він додав, що 2/3 всіх бюджетних коштів - внутрішній ресурс держави.

Глава уряду відзначив допомогу наших партнерів, яка забезпечила фінансову підтримку України в розмірі 31,2 млрд доларів, з яких 45% - гранти. ЄС, Велика Британія, Канада та Австралія скасували для українських експортерів ввізні мита.

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В енергетичному секторі Україні вдалося достроково приєднатися до європейського енергооб'єднання ENTSO-E, залучити 1,5 млрд доларів для відновлення енергетичних об'єктів, які постраждали після масованих ракетних атак Росії.

Були скасовані практично всі перевірки бізнесу, переведено на декларативний принцип більшість дозволів і ліцензій, встановлена ставка єдиного податку на рівні 2%. Понад 700 підприємств змогли здійснити релокацію на безпечні території.

В рамках "зернової ініціативи" Україні вдалося експортувати 15 млн тонн агропродукції, а через Дунайські порти - ще 10 млн тонн.

"Удосконалили діючі та запустили нові програми підтримки бізнесу: пільгові кредити" 5-7-9%" (72 млрд грн), гранти єробота (2,2 млрд грн), портфельні гарантії (47 млрд грн)", - зазначив Шмигаль.

За 2022 рік Україна, щоб подолати паливну кризу, в 10 разів наростила імпорт палива.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України. Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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