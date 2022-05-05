Це перший випадок, коли в дизайні естонської монети буде використано іноземний текст.

Центральний банк Естонії випустить двоєврову монету, присвячену Україні.

Як повідомила прес-служба естонського центробанку, це перший випадок, коли в дизайні естонської монети буде використано іноземний текст - "Слава Україні".

"Ми хотіли, щоб монета, присвячена Україні та свободі, з’явилась якнайшвидше, і щоб дизайн розробив хтось з українців. Молоді українські студенти, професор Івар Сакк та Естонська академія мистецтв допомогли нам реалізувати цей задум", - цитує керівника Центробанку Естонії Мадіса Мюллерпреса прес-служба.

Зазначається, що дизайн монети вже затвердила наглядова рада Центробанку, але ще має схвалити Європейська комісія та країни Європейського Союзу. Його створила українка - студентка Дарина Тітова, яка виїхала з Харкова через війну і зараз навчається в Естонській академії мистецтв.

Монета має надійти в обіг ближче до кінця 2022 року, але вже з літа буде у продажу в монетних наборах, яких виготовлять 40 тисяч. Ціну набору визначать перед випуском у продаж. Вторговані кошти Центробанк Естонії передасть українському Нацбанку. Загалом планують випустити 2 мільйони таких монет.

Окрім того, як повідомляється в релізі, випустити присвячені Україні єврові монети планують центральні банки Литви та Латвії.

Раніше УНІАН писав, що Національний банк України розпочинає роботу над створенням першої пам'ятної монети із серії, яка розповість світові про героїчний спротив українців російським загарбникам.

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