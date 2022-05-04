Перша монета буде називатися "В єдності - сила".

Національний банк України розпочинає роботу над створенням першої пам'ятної монети із серії, яка розповість світові про героїчний спротив українців російським загарбникам.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

За підсумками відкритого народного голосування за ескізи монет та творчі роботи, присвячені героїчному опору Збройних сил України та всього українського народу військової агресії РФ, було обрано 5 робіт у номінації "кращий ескіз": "Єдність – сила", "Острів Зміїний", "Привид Києва", "Слава Героям" і "Україна – мати героїв".

У номінації "Краща творча робота" перемогли роботи "Берегиня", "Героям слава!", "Запрошуємо до Чорнобаївки", "Лелека" та "Слава Героям!".

Відзначається, що, розглянувши всі ескізи та врахувавши результати народного голосування, Нацбанк починає роботу зі створення першої монети.

"В умовах війни український народ демонструє абсолютну і незламну єдність... саме тому наша монета буде називатися "В єдності – сила". Сила, яка відображатиме всенародне єднання українців у боротьбі проти російського агресора, а також міжнародну підтримку, яку надає Україні весь світ", – прокоментував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Планується, що один бік цієї монети буде відтворено за мотивами ескізу "Єдність-сила" авторства Аліни Малюти, що увійшов до 5 кращих ескізів за підсумками відкритого голосування, інший – за мотивами ескізу "Допомога країн-партнерів" авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі.

Інші ескізи та творчі роботи Національний банк також втілюватиме в нумізматичній продукції України (пам'ятних монетах, медалях, сувенірних банкнотах тощо), про що буде повідомлено додатково.

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