Прибуток від продажу буде спрямований на допомогу українському народу.

Білий дім у сувенірному магазині презентував пам'ятну монету, присвячену історичному зверненню Володимира Зеленського до Конгресу США 16 березня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті сувенірного магазину Білого дому.

Монету з зображенням президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також з моментом виступу Зеленського в Конгресі, випустили в рамках серії "Історичні моменти". На монеті також відбито цитату з виступу президент України: "Світовий лідер - лідер миру".

В описі зазначено, що Зеленський "викликав захоплення законодавців з обох боків тим, що зробив більше для захисту своєї країни та народу від жорстокої агресії Росії".

"Це був напрочуд прямий заклик до дії з боку лідера воєнного часу, який доводить, що допомога Україні є моральним імперативом для країни, яка позиціонує себе як маяк свободи та демократії для всього світу. ... Це було екстраординарне віртуальне звернення до найбільшої у світі військової та фінансової держави", - йдеться в описі монети.

Вартість такої монети - 100 доларів. Прибуток від продажу монети буде повністю спрямований на гуманітарну допомогу українському народу.

Як писав УНІАН, під час березневого виступу в Конгресі Зеленський закликав встановити над Україною безпольотну зону і надати країні авіацію і зенітно-ракетні системи для захисту.

Також Володимир Зеленський запропонував США створити об'єднання U-24 для вчасної зупинки війн і конфліктів та закликав запроваджувати санкції проти Російської Федерації щотижня.

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