Споживчі ціни в 2023 році збільшаться на 3,3%.

Федеральна резервна система США погіршила прогноз зростання ВВП США у 2023 році, підвищивши оцінку очікуваних темпів зростання споживчих цін.

Як йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC), за підсумками 2023 року економіка США збільшиться на 0,4%, а не на 0,5%, як передбачалося в грудні.

Крім того, Федеральна резервна система підвищила процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) до максимуму з 2007 року. Ставку підвищено на 25 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 4,75−5% річних.

Відео дня

За прогнозом ФРС, споживчі ціни (Індекс PCE) в 2023 році збільшаться на 3,3%, В той час як раніше очікувалося 3,1%. Оцінки на 2024 і 2025 рік залишилися без змін — відповідно 2,5% і 2,1%.

У 2024 році прогнозується зростання ВВП на 1,2% замість раніше прогнозованих 1,6%. Оцінка економічного зростання в 2025 році покращена до 1,9% з 1,8%.

Безробіття в 2023 році, як очікується, складе в середньому 4,5% проти озвучених в грудні 4,6%. Прогноз на майбутній рік зберігся - 4,6%. При цьому тепер передбачається, що в 2025 році рівень безробіття становитиме 4,6% проти раніше очікуваних 4,5%.

Згідно з медіанним прогнозом керівників ФРС, процентна ставка становитиме близько 5,1% річних до кінця 2023 року, 4,3% до кінця наступного року і 3,1% до кінця 2025 року.

Війна в Україні та американська економіка

2 червня 2022 року JPMorgan писав про те, що економіка США знаходиться за крок від рецесії.

Станом на 14 вересня 2022 року фондові індекси США впали до дворічного мінімуму.

У жовтні 2022 року США заявили про те, що готові щомісяця виділяти Україні $1,5 мільярда до кінця війни.

У жовтні 2022 року аналітики очікували, що донайбільша економіка світу увійде в рецесію в останньому кварталі року.

У березні 2023 року JPMorgan заявив про те, що війна в Україні стала головною проблемою для економіки США. Також повідомлялося про те, що США все ще сподіваються на відносно м'яку рецесію.

Вас також можуть зацікавити новини: