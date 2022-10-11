Аналітики очікують, що найбільша економіка світу увійде в рецесію в останньому кварталі року.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну S&P Global Market Intelligence знизило свої прогнози зростання економіки США.

Про це повідомляє Financial Times.

Аналітики очікують, що найбільша економіка світу увійде в рецесію в останньому кварталі року. Дослідницька група знизила прогноз реального валового внутрішнього продукту на наступний рік до мінус 0,5% порівняно із зростанням на 0,9% раніше.

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У прогнозі наголошується, що збої, викликані ураганом Ян, який минулого місяця забрав життя щонайменше 45 осіб і відключив електропостачання в декількох південних штатах США, відніме 0,1 процентного пункту зі зростання в цьому кварталі та додасть стільки ж до зростання в наступному кварталі.

S&P очікує, що відновлення почнеться в третьому кварталі 2023 року.

Війна проти України та рейтинги S&P:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 Серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

1 вересня 2022 року Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для порятунку рубля.

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