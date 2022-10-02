Американці підштовхують ЄС до виділення співмірних сум.

США готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 мільярда для дофінансування бюджету.

Вашингтон також підштовхує Євросоюз до виділення співмірних сум, пише Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з ходом перемовин.

Зазначається, що вперше про це заявив перший заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, але тоді йшлося про фінансування протягом чотирьох-п'яти місяців.

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Однак вже у вересні Мінфін подав до Верховної Ради проект бюджету з трильйонним дефіцитом. Міністр Сергій Марченко пояснив, що Кабмін розраховує на $38 мільярдів від партнерів.

Лідери ЄС цього тижня планують обговорити фінансові потреби України, закладені до проекту державного бюджету.

Американська сторона вже заявила дипломатам, які готують цей саміт, що від Європи очікується такий самий рівень фінансування, який готові забезпечити США.

За словами джерел Bloomberg, союзники обговорюють створення більш регулярного механізму допомоги, який допоможе утримати економіку України на плаву без касових розривів.

Наслідки війни

24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

17 травня один з найбагатших бізнесменів світу Ілон Маск заявив про те, що в економіці США вже почалася рецесія.

26 травня президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

29 липня Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ВВП Росії скоротиться цього року на 10%.

Як раніше повідомляв УНІАН, повномасштабна війна РФ проти України обійдеться світовій економіці в $2,8 трильйона до кінця наступного року.

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