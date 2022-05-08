Без згадки "фашистських сил" не обійшлося.

У Росії почали погрожувати Ілону Маску. Його нібито збираються притягнути до відповідальності за передачу Україні станцій для підключення до інтернету від Starlink.

Як передають російські ЗМІ, заяву з погрозами на адресу Маска зробив голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

"За нашою інформацією, доставка і передача Збройним силам України абонентських скриньок прийому-передачі Інтернету від Starlink здійснювалися Пентагоном. Ілон Маск, таким чином, причетний до постачання фашистських сил в Україні засобами військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не включав", — заявив Рогозін.

Маск поки на погрози з боку голови "Роскосмосу" ніяк не відреагував. Напевно, у засновника SpaceX є інші турботи, наприклад, угода з купівлі Twitter. Коли стало відомо про придбання соціальної мережі Маском, Рогозін відразу обмежив доступ до свого аккаунту.

Нагадаємо, 26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодився надати обладнання на наступний день. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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