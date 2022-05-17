Ціни ростуть найшвидшими темпами за останні 30 років.

Війна в Україні може спровокувати "апокаліптичне" зростання світових цін на продовольство.

Про це заявив керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі, повідомляє The Telegraph.

За словами Бейлі, він все більше стурбований подальшим зростанням цін на продукти харчування, якщо Україна не зможе відвантажувати пшеницю і масла зі своїх складів через російську блокаду.

Він також зазначив, що ціни ростуть найшвидшими темпами за останні 30 років, викликаючи "дуже великий шок". Очікується, що в найближчі місяці потрясіння тільки посилиться, А до кінця року на Британію може чекати двозначна інфляція.

"Це серйозне занепокоєння. Це не просто серйозна проблема для нашої країни, це серйозна проблема для світу, що розвивається. Я в жодному разі не військовий стратег, але все, що можна зробити, щоб допомогти Україні розблокувати поставки продовольства, було б величезним внеском", — зазначив Британський чиновник.

Війна в Україні та загроза голоду:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.

На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.

Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.

12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.

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