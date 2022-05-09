Система Starlink від Маска успішно допомагає українським військовим відстежувати й знищувати ворога.

Горезвісний керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у своїй улюбленій манері вкотре вдався до погроз – цього разу проти Ілона Маска через нібито постачання Starlink українській армії. Відповідь не змусила на себе чекати.

Про це повідомляє FoxNews.

Засновник SpaceX опублікував два пости. У першому він висловився на захист полку "Азов". Термін" нацист", пояснив Маск, означає не те, що під ним розуміє Рогозін. Ймовірно, це тонкий натяк подивитися у дзеркало.

У другому твіті Маск відповів на погрози з боку Рогозіна, іронічно написавши: "Рогозін розіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру при загадкових обставинах, було приємно вас знати".

Нагадаємо, 26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання на наступний день. А перші партії станцій супутникового інтернету прибули вже 28 лютого.

Комплекси Starlink надають можливість отримувати якісний Інтернет в будь-яких умовах, навіть якщо немає мобільного або фіксованого зв'язку. Як пояснили в Мінцифри, це вихід в Інтернет навіть у полі, посеред лісу і можливість отримати якісний швидкий Інтернет-зв'язок.

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