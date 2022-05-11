Starlink поки що чинить опір спробам російської кібервійни заглушити і зламати систему.

Російські хакери нарощують зусилля, щоб зламати Starlink.

Про це засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск написав у Twitter.

"Starlink поки що чинить опір спробам російської кібервійни заглушити і зламати (систему Starlink – УНІАН), але вони нарощують свої зусилля", - написав Маск.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання на наступний день. А перші партії станцій супутникового інтернету прибули вже 28 лютого.

Україна має вже 10 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink і за цим показником стала одним із лідерів у світі.

Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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