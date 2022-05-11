Російські хакери нарощують зусилля, щоб зламати Starlink.
Про це засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск написав у Twitter.
"Starlink поки що чинить опір спробам російської кібервійни заглушити і зламати (систему Starlink – УНІАН), але вони нарощують свої зусилля", - написав Маск.
Як повідомляв УНІАН, 26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання на наступний день. А перші партії станцій супутникового інтернету прибули вже 28 лютого.
Україна має вже 10 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink і за цим показником стала одним із лідерів у світі.
Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.