Зупинку підприємства відчують на собі й споживачі з Угорщини, Польщі, Грузії, Молдови, Азербайджану, Румунії.

Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку "Артемсіль" зупинило свою діяльність понад місяць тому через війну, внаслідок чого Україну може очікувати дефіцит вітчизняної солі.

Про це повідомив в.о. директора державного підприємства "Артемсіль" Віктор Юрін в ефірі радіо.

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП "Артемсіль" вже евакуювались. Більшості працівників адміністрації, інженерно-технічних робітників немає на місці", - зазначив Юрін.

За його словами, підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.

"Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину... Якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", - підкреслив очільник підприємства.

Він додав, що всю готову продукцію вивезли в торговельні магазини в квітні.

"Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти... Поки ведуться бої, доведеться заміщувати (нашу сіль - УНІАН) імпортованою", - зазначив Юрін.

За його словами, зупинку "Артемсолі" відчують на собі й споживачі з Угорщини, Польщі, Грузії, Молдови, Азербайджану, Румунії.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

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