Постачальникам природного газу хочуть заборонити будь-яким чином змушувати побутового споживача до оплати заборгованості.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ввести мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ.

Про це свідчить законопроект №7429, зареєстрований у парламенті.

Термін дії запропонованих у документі мір розповсюджуватиметься на період воєнного стану та шість місяців після нього.

Згідно з пояснювальною запискою, забороняється підвищувати тарифи на послуги розподілу природного газу, тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

Крім того, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Постачальникам природного газу забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості. У тому числі включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю цієї заборгованості тощо.

При цьому, для підприємств, які надають такі послуги, законом передбачено комплекс гарантій та компенсаторних механізмів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів зобов'язав газопостачальну компанію "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня до 31 липня 2022 року реалізувати газ виробникам теплової енергії, в тому числі ОСББ, ЖБК, в обсягах, необхідних для забезпечення гарячого водопостачання, за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за куб. м.

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