Китайський регулятор підозрює, що продукція Micron, що поставляється в Китай, може нести загрозу для національної безпеки країни.

На тлі масових антиросійських санкцій, Управління з питань кібербезпеки Китаю (CAC) йшлосзаявило про початок розслідування щодо американського виробника напівпровідників Micron Technology.

Як повідомляє Reuters, китайський регулятор підозрює, що продукція Micron, що поставляється в Китай, може нести загрозу для національної безпеки країни.

Як йдеться в матеріалі, дані побоювання китайська сторона аргументує тим, що технології американської компанії використовуються в "критично важливій" телекомунікаційній інфраструктурі КНР.

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Micron заявила, що їй відомо про розпочате розслідування китайської влади і що вона підтримує зв'язок з CAC і повністю співпрацює з регулятором.

Війна в Україні та ситуація з мікрочіпами

У січні 2022 року США заявили про те, що готові обмежити експорт мікрочіпів до Росії, у разі посилення агресії щодо України. На той момент йшлося про блокування глобальних поставок мікрочіпів в Росію.

У травні 2022 року з'явилася інформація про те, що російська військова техніка оснащена американськими мікрочіпами. Мікросхеми були виявлені в російських комплексах ППО "Панцир", вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.

У грудні 2022 року з'явилася інформація про те, що в Росію поставили мікрочіпи на мільйони доларів в обхід санкцій.

28 січня 2023 року з'явилася інфрмація про те, що Нідерланди постачають в РФ мільйони мікрочіпів в обхід санкцій.

9 лютого 2023 року з'явилася інформація про те, що німецька компанія продавала Росії мікрочіпи для зброї.

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