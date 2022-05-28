Мікросхеми були виявлені в російських комплексах ППО "Панцир", вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.

Захоплена українськими бійцями ворожа військова техніка оснащена американськими мікрочіпами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101", - зазначається у повідомленні.

В управлінні розвідки вважають, що "іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці ще раз доводять "ефективність" російського "імпортозаміщення" та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій".

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет "Harpoon".

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