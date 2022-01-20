Йдеться про блокування глобальних поставок мікрочипів в Росію.

США готові обмежити експорт мікрочипів до Росії у разі посилення агресії щодо України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист Асоціації виробників напівпровідників (SIA).

Дану інформацію підтвердили представники Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл і Тарун Чабра, які заявили керівникам SIA, що індустрія має бути готова до безпрецедентних заходів щодо РФ.

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Директор SIA у листі до членів Асоціації заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну — це "надзвичайна ситуація та потенційно найгірше транскордонне вторгнення з часів Другої світової війни".

За інформацією агентства, зараз мова йде про блокування глобальних поставок мікрочипів в Росію.

Скорочення виробництва через брак мікрочипів:

Про скорочення виробництва оголосили такі великі виробники як Toyota і Volvo, GM і Jaguar Land Rover.

Toyota до кінця літа 2021 року скоротила випуск машин на 40% і закрила 14 заводів в Японії.

Компанія RED на початку літа 2021 року на два місяці зупинила виробництво через брак чіпів, і замовлені камери теж доводиться чекати місяцями.

На брак чіпів скаржаться і південнокорейські технологічні гіганти Samsung і LG.

Чому виникла нестача мікрочипів: