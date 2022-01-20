США готові обмежити експорт мікрочипів до Росії у разі посилення агресії щодо України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист Асоціації виробників напівпровідників (SIA).
Дану інформацію підтвердили представники Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрелл і Тарун Чабра, які заявили керівникам SIA, що індустрія має бути готова до безпрецедентних заходів щодо РФ.
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Директор SIA у листі до членів Асоціації заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну — це "надзвичайна ситуація та потенційно найгірше транскордонне вторгнення з часів Другої світової війни".
За інформацією агентства, зараз мова йде про блокування глобальних поставок мікрочипів в Росію.
Скорочення виробництва через брак мікрочипів:
Про скорочення виробництва оголосили такі великі виробники як Toyota і Volvo, GM і Jaguar Land Rover.
Toyota до кінця літа 2021 року скоротила випуск машин на 40% і закрила 14 заводів в Японії.
Компанія RED на початку літа 2021 року на два місяці зупинила виробництво через брак чіпів, і замовлені камери теж доводиться чекати місяцями.
На брак чіпів скаржаться і південнокорейські технологічні гіганти Samsung і LG.
Чому виникла нестача мікрочипів:
- Передумови сьогоднішнього дефіциту чипів, виникли не тільки через пандемію коронавірусу, вони складалися роками.
- У січні 2018 року Євросоюз вже наказував Qualcomm виплатити 997 мільйонів євро за змову з Apple. Компанія здійснювала мільярдні платежі на рахунки американської корпорації, забезпечувала таким чином монопольне використання своїх чіпів в пристроях мобільного зв'язку Apple і перешкоджала вільній конкуренції в цьому сегменті ринку.
- Зараз Qualcomm контролює близько 90 відсотків ринку мікрочипів для мобільних пристроїв з сучасним стандартом LTE.
- До числа проблем, з якими зіткнулася індустрія мікросхем перед пандемією, аналітики відносять технології 5G, що збільшили попит на чіпи, і рішення США припинити продаж напівпровідників та інших технологій китайської Huawei, яка швидко окупувала потужності інших виробників своїми замовленнями.