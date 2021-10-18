Кожен з нас – контрабандист. Як мандрівники "купують" в Duty free Борисполя по 30 тисяч пляшок горілки

Кожен мандрівник, який перетинає кордон в аеропорту "Бориспіль" і хоч щось придбав в місцевих магазинах Duty free, - контрабандист. Схема – доволі проста. Як вона працює та хто на ній заробляє?

Перший магазин Duty free відкрили ще 57 років тому. Але бізнес виявився таким вигідним, що нині їх тисячі по усьому світі. У доковідному 2019 році товарообіг склав 86 мільярдів доларів. І напевно, чимало тут доклалася саме українська мережа… Нижче пояснимо, чому.

Ця історія почалася з одного цікавого документа, який надійшов на електронну пошту "Грошей". Мова про податковий звіт підприємства "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД", яке належить одіозному бізнесмену Артуру Гранцу. 50-річний вірменин з білоруським громадянством, мільярдер, співвласник українського журналу Форбс, володіє не лише українською мережею Duty free, але й грузинською та вірменською. Отже, згідно з вищеназваним звітом компанії Гранца, він збуває величезну кількість неоподаткованої продукції.

"Тут продаж товару відбувається без ПДВ. З того, що я розумію, торгівля йде в аеропорту Бориспіль. Це є неоподаткована зона", - розповіла "Грошам" податковий консультант Марина Томаш.

"Неплатником податку" є покупець. "Неплатник, - це або фізичні особи, як ми з вами, або це може бути юридична особа, яка вибрала не загальну систему оподаткування, яка вибрала єдиний податок", - пояснює "Грошам" Марина Томаш.

А оскільки "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" володіє ліцензією на продаж товарів у магазині Duty free в Борисполі, то в цих документах мова вочевидь йде про продаж фізичним особам – тобто, мандрівникам, пасажирам.

І найцікавіше те, скільки продають в одні руки. По 30 тисяч пляшок горілки. Або майже по 6 тисяч упаковок цигарок. Або понад 10 тисяч пляшок віскі. Або 978 баночок червоної ікри. Або 9551 – шоколадок…

Як це взагалі можливо? Що коїться у Борисполі в магазині пана Гранца? І куди дивляться контролери?

Аби у всьому розібратися, "Грошам" потрібно потрапити у зону прикордонного контролю. А тому, будемо летіти… До речі, летіти можна будь-куди – ділки налагодили в Україні схему, яка працює нібито на весь світ. "Гроші" обрали Стамбул.

Як і усі пасажири, пройшовши паспортний контроль,опиняємося у так званій зоні безмитної торгівлі. В англійській "Duty", - це обов’язок. Duty free, - це той, що позбавлений обов’язку. Йдеться про товари,звільнені від митного збору, акцизного, та податку на додану вартість… Отже,ціни тут мали б бути мізерні. Однак, дивлячись на цінники, так і не скажеш.

"Іноземний товар, який продається в Duty free, не переходить кордон. Тобто він не розмитнюється, відповідно, не сплачується ні акцизний податок при ввезені, ні ПДВ", - розповіла "Грошам" експертка з оподаткування Тетяна Потопальська.

Простими словами, якщо ви будете їсти чи пити цей іноземний товар в аеропорту, у небі чи вже закордоном, то і платити податкив українську казну непотрібно.

То де ж тут корупція і до чого тут пасажири літаків? "Гроші" спробували купити ті самі 10 тисяч пляшок алкоголю перед посадкою в літак.

Коли "Гроші" планували реалізувати цей задум, гадали, що працівники магазину назвуть агентів програми божевільними, коли почують про такий запит. Але ні.

"Можна купити у вас 10 тисяч пляшок?", - запитали журналісти у працівників магазину Duty free в Борисполі. І відповідь спантеличила: "Можна".

Попри здоровий глузд, продавці стверджують, що лімітів на продаж у них немає: "У нас лімітів немає, а от в іншу країну скільки там дозволено, не консультуємо".

Думаєте, проводити через касу таку гігантську тару доведеться треба буде цілий день? Та й запхати в ручну поклажу до літака все те, що нібито продають пасажирам, звісно, просто нереально. Але продавців напевно інструктували, що на таке треба казати.

"В один чек може бути дозволено, наприклад 10 пляшок, 4 блоки цигарок. Отакі ліміти є. А от чеків може бути багато", - пояснили агентам "Грошей" в Duty free Борисполя.

Такий от парадокс.

Нардеп Андрій Холодов розкриває схему ділків: продають насправді не туристам на виліт (і це очевидно), а нелегально збувають в Україні.

"На кожного пасажира, який перетинає кордон (не знаю, де вони беруть цю інформацію, можливо, у прикордонників), вони списують товар. Наприклад, пройшло сьогодні через Бориспіль, або якийсь інший магазин, 100 пасажирів, а вони пишуть 100, 200, 400 блоків було реалізовано. Тобто це фіктивні продажі", - розповів він "Грошам".

Нещодавно з цього приводу розгорівся чималий скандал. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики навіть ініціював розслідування продажів у Duty free, адже виявилось, що на одну людину в магазинах продавали 30 літрів алкоголю.

"На одну людину, яка в минулому році, в період коронакризи, вивозила з собою 20 літрів алкоголю, або 20-30 блоків цигарок. Я звернув увагу: "Артур, це неможливо. Це треба припинити", - розповідає депутат Андрій Холодов.

Уявіть собі, як заробітчани, які працюють приблизно за тисячу доларів на місяць, купують по 30 літрів дорогого алкоголю уDuty free, щоб вивезти його за кордон. Смішно…

Експертка з оподаткування Тетяна Потопальська вивчає звіт компанії Гранца і каже, що кількість збутого товару просто захмарна.

"Тут можна побачити дати, коли у нас були введені карантинні обмеження. Наприклад, другий місяць 2021 року, третій місяць 2020 року. Ми знаємо, що тоді у нас взагалі були авіаційні обмеження щодо перевезень!", - звертає увагу експертка з оподаткування Тетяна Потопальська.

Куди ж насправді дівається неоподаткований товар? За словами Андрія Холодова, він потрапляє на сірий ринок. "Біля кожної станції метрополітену існують кіоски, або людина з рук продає цю продукцію", - розповів він "Грошам".

Дійсно, "картина", яку ділки та корупціонери "малюють" в Борисполі, потім в реальності виглядає так: підакцизні товари насправді збувають без сплати податків у магазинах та на ринках країни. І, звісно, в інтернеті.

На думку Тетяни Потопальської, про ситуацію мають знати кілька контролюючих органів. "Це митниця, тому, що вона і оформлює такі товари, повинна слідкувати. Це органи, які відповідають за перетин митного кордону, тобто прикордонна служба", - каже "Грошам" експертка з оподаткування.

За найскромнішими підрахунками спеціалістів, державна казна втрачає від схеми Гранца та інших схожих оборудок від 10 до 13 мільярдів гривень щороку. Неймовірний заробіток!

Покровителем дьюті фрі-бізнесу Гранца називають нардепа Андрія Іванчука. Іванчук особисто був присутній на відкритті магазинів Гранца і навіть потрапив у об’єктиви фотоапаратів.

"Він має партнерські стосунки з Артуром Гранцом, - каже Андрій Холодов. - Було багато інформації на ринку, що Іванчук має стосунок до аеропорту Бориспіль, до магазинів Duty free".

Народний обранець, який у 2018 році увійшов у трійку найактивніших порушників персонального голосування, був фігурантом антикорупційного розслідування щодо рейдерського захоплення фінтес-центру у Києві. Нині Андрій Іванчук є членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Того самого, який, за ініціативою інших нардепів, розбирав схеми Гранца під час розслідування.

Крім того, директор низки компаній Гранца - Юрій Грищенко - був помічником Іванчука двох попередніх скликань. Саме з подачі Іванчука, компанії Гранца вибивали собі приміщення в оренду в аеропортах за дуже заниженими цінами.

"Ініціатив від народного депутата Іванчука щодо боротьби зі схемами Duty free я не побачив. Якщо людина є в цьому бізнесі, немає економічного інтересу", - розповів "Грошам" народний депутат Андрій Холодов.

А що ж в Стамбулі? Чи можна там так само? "Гроші" провели такий самий експеримент, як в Борисполі: взяли кошика і почали навантажувати його пляшками з алкоголем. Утім, навіть не встигли його заповнити, як до нас підійшли одразу чотири працівники магазину: "Доброго дня! Вибачте, ви можете взяти тільки 3 пляшки цього напою на особу. Але якщо ви хочете більше пляшок, то ви можете взяти вино, або шампанське. Напої, які мають менше аніж 20 градусів алкоголю, можете взяти 6 пляшок на одну особу".

Агенти "Грошей" поцікавились, чи можна купувати кілька разів на кілька чеків, як нам розповіли в українському Duty free. І відповідь вичерпна: "Так ви не зможете. Комп’ютер зафіксує, що на ваш паспорт вже придбано 3 пляшки".

Отже, в Стамбулі купити 10 тисяч пляшок алкоголю на одну людину ми не зможемо, тому "Гроші" придбали шоколадки. Утім, навіть на шоколад у Туреччині ліміт. Зможете вивезти в Україну не більше шести кілограмів.

Повний сюжет про те, як кожного пасажира аеропорту Бориспіль, який мав нагоду скористатись магазинами Duty free, ділки формально перетворили на контрабандиста, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Леся Подинська