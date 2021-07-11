Країна боржників. Що робити, щоб держава не загнала у боргову яму

Державна машина робить усе, щоб отримати від громадян кошти – податки. Але робить так, щоб платили не тільки обов’язкові нарахування, а мали борги – штрафи і пені. Причому, про свою заборгованість українці можуть і не знати.

Податок на нерухомість у нашій країні не новий. Ще у 2016 році держава визначила - маєш у власності понад 60 квадратів у багатоповерхівці чи будинок більше за 120 квадратів – плати (1,5% від мінімальної зарплати). Цей податок місцевий, тобто кожна рада визначає, в яку копійку її мешканцям обійдеться кожен зайвий квадратний метр.

Щастя отримати "лист щастя"

Голова Асоціації ОСББ Геннадій Левітас разом з дружиною і трьома синами мешкає на 122-х квадратах і цього року заплатить за це понад три тисячі гривень податку.

"Поступово дійшли до того, що цей податок існує, ігнорувати його не вийде. Його необхідно сплачувати", - розповідає Геннадій ТСН.Тижню.

Таких як він у столиці – 700 тисяч. Але ще більше тих, кого держава теоретично може вважати багатіями на, скажімо, 70 квадратних метрах у старому фонді. І вимагати з них гроші. Тож для початку розберіться, скільки власників у квартирі, у якій ви мешкаєте? Якщо квадратами володієте, скажімо ви і чоловік, платити нічого не доведеться. Пам’ятаємо про норму в 60 квадратів на кожного. Ну, а якщо власник тільки ви?

До речі, свій перший "лист щастя" від податкової Геннадій Левітас отримав кілька років тому.

"Думаєш, мовляв, то далеке і невідоме, поки до мене дійде, все стане більш менш ясно… А потім одного разу приходить лист…", - розповідає він ТСН.Тижню.

І якщо ви поки що таких листів не отримували, не думайте, що податкова про вас просто забула. Ба більше, якщо раніше вам не доводилось платити, ще потрібно розібратись, чи немає в такій "забудькуватості" податківців злого умислу. Адже хитрість закладена у пені та штрафах. І саме вони здатні перетворити невелику суму на гігантський борг.

Наприклад, запізнились на 30 днів - заплатите на 10 відсотків більше, пропустили ще місяць - викладете на 20 процентів більше. Та й це ще не кінець драконівських стягнень. Бо далі - державна машина нарахує вам пеню від облікової ставки Нацбанку за кожен календарний день.

Тобто, наприклад, у випадку Геннадія, за рік прострочки сума набігла б колосальна - понад півтора мільйона! Саме тому він не просто сам платить вчасно, а ще й щороку нагадує про це 10-м тисячам мешканців комплексу, яким завідує.

"Нагадую зайвий раз, що є податок. Якщо ви про нього забули, краще його сплатити… От, пишуть: приходять листи – платіть, не приходять – не платіть", - розповідає Геннадій.

І варто запам’ятати цю останню фразу. Адже в ній захована чи не найбільша пастка, яка легко підштовхне вас до боргової ями.

Звідки взялася "податкова адреса"

Коли ви востаннє отримували "лист щастя" на сплату податку за нерухомість? Може, ніколи? Як взагалі розібратись, скільки за зайві квадратні метри потрібно платити і чи взагалі потрібно?

Кореспондент ТСН.Тижня Ірина Прокоф’єва, як сумлінний платник податків, спершу спробувала додзвонитись на гарячу лінію. Але експеримент провалився - ніхто так і не відповів. Ну, а далі довелося робити, як усі журналісти – напроситись на інтерв’ю до податківців.

В центральному офісі столичної податкової ТСН.Тиждень переконували - зробили усе, аби тільки якомога більше людей розказали самі, в яких хоромах мешкають. Ось вам і інформаційні плакати, електронний кабінет платника податків, в який можна зайти просто з телефона, сайт із повідомленнями…

В.о. заступника керівника Податкової служби в м.Києві Дмитро Аленін переконаний, що кількість сумлінних платників у місті зростає. На його переконання, основний спосіб перемовин з платниками податків - старий, випробуваний роками і податковим кодексом: "Це листування, яке надсилаємо саме на податкову адресу".

Біда у тому, що кожна відправлена податкова квитанція автоматично вважається врученою адресату. Якщо ви її не прочитали - ваші особисті проблеми. Адже з моменту відправлення держава запускає свій безжальний податковий лічильник

Підставили нас усіх терміном "податкова адреса". Це не те місце, де ви живете. І навіть не те, де зареєстровані. Податкова адреса записана за вами в тому районі, місті чи селі, де ви отримали свій ідентифікаційний код. І саме туди податкова буде надсилати "листи щастя".

"Платник нам теж повинен крок назустріч зробити. Ми забуваємо, що у нас є обов’язок повідомити податкові органи свої адреси, отримати податкову реєстрацію", - нагадує Дмитро Аленін в розмові з ТСН.Тижнем.

Тим часом Генадій Левітас переповідає нам історію свого знайомого, який ледве вибрався з такої фінансової пастки. Чоловікові кілька років надсилали листи, а він вже давно мешкав у столиці. Тільки в податкову забув зазирнути: "Село маленьке, всі один одного знають, то до нього достукалися. А так ви вони його там в Хмільнику шукали, хоча людина понад п’ять років в Києві живе і тут зареєстрована".

Тож, якщо квитанції про податок вам не прийшли, сходіть у податкову і поцікавтесь. Пам’ятайте, держава любить штрафувати. І якщо вірити наступній новині, ще й спише цей борг з вас автоматом з картки.

Списання боргу "автоматом"

Цій новині від Мін’юсту чи не найбільше зраділи у Стрийському водоканалі. Місяць тому креативщики компанії присоромили місцевих боржників, розмістивши зо два десятки прізвищ та адрес найбільш злісних неплатників просто на бордах посеред міста. Частково подіяло, стверджує юристка водоканалу. Та найбільш дієвим способом вибивання боргів буде, переконана, дещо інше.

"Проплати добровільної поки немає, значить, будемо звертатись до виконавчої служби на примусове виконання. І вже тоді спробуємо цю систему, наскільки вона ефективно працює", - розповіла ТСН.Тижню юристка Стрийводоканалу Вікторія Джуфер-Босик.

"Цією системою" пані Вікторія називає те, що розбурхало більшість населення України цього тижня. Бо як це так - брати і списувати кошти з карток за борги по комуналці, дорожнім штрафам та кредитам? За поясненням ТСН.Тиждень пішов у Мін’юст.

"Якщо якось емоційно була сприйнята новина, я хотів би заспокоїти українців. Питання не йде, не йшлося і не буде йтися про якесь автоматичне списання боргів. Мова йде лише про те, що ми поміняли алгоритм доставки документів від державного чи приватного виконавця до банківської установи і назад", - каже ТСН.Тижню заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко.

Він пояснює: блокувати картки будуть лише у тих боржників, на кого вже подали в суд, виграли і передали справу державному виконавцю. До речі, на сьогодні таких проваджень майже три мільйони. Більшість з них стосується і фізичних, і юридичних осіб, в тому числі програних справ по кредитах, потім ідуть аліментники. Комунальні борги лише на четвертому місці.

Тож в Мінюсті кажуть, мовляв, блокували рахунки завжди. Тільки часу на це йшло набагато більше, ніж буде зараз. Саме заради цього держава і затіяла автоматичне списання.

"Рішення дуже часто могли не виконуватись, бо поки запити дійдуть, поки отримають відповідь, боржник вже десь встиг перевести гроші, зняти з рахунків", - розповідає Вікторія Джуфер-Босик.

Але де гарантія, що люди, знаючи, що мають борг і захищаючи свої кошти, взагалі не перейдуть готівку?

Андрій Гайченко заспокоює, що без гривні в кишені нікого не залишать. Але ж ви не повірили, правда?

Борги то справді штука неприємна. Але, якщо розібратися, щоби в них не влізти, треба дуже постаратися. Навіть якщо ви найчесніший платник податків чи комірного. І найжахливіше, що штовхає до цього сама система. От що, наприклад, заважає державі звірити дві нею ж створені бази даних та посилати листи і на податкову адресу і на місце реєстрації людини? Хіба бажання робити нас країною боржників.

Тому, щоби завтра не прокинутись з заблокованою карткою, просто зараз зайдіть в електронний кабінет платника податків та перевірте, чи немає у вас боргу. І перевірте поштову скриньку: а раптом вас викликають до суду.

Ірина Прокоф'єва, Андрій Марченко, Костянтин Cлюсар, Андрій Вєтошкін

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