Курс гривні восени: чи стане реальністю долар по 50

Курс гривні вже досить давно перетнув позначку у 40 гривень і продовжує поступово знижуватися, а в прогнозах на наступний рік вже звучать загрозливі цифри у 50 гривень за долар. УНІАН вирішив дізнатися думки фінансових експертів щодо найближчого майбутнього української валюти.

Війна Росії проти України триває вже понад півроку, і це безумовно позначається на нашій економіці. В тому числі негативні економічні процеси відбиваються на валютному курсі, який останнім часом змушує українців нервувати.

Курс національної валюти вже перетнув психологічну позначку у 40 гривень за долар і останнім часом продовжує потроху знижуватися. Стрибок девальвації прийшовся на кінець липня, коли Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 25% - з 29,25 грн/дол., зафіксованих у перший день повномасштабного вторгнення, до 36,57 грн/дол.

З того часу почалося поступове падіння гривні у банках та валютних обмінниках. Станом на сьогодні курс наближається вже до 41 гривні за долар.

Українці при цьому збільшують попит на іноземну валюту. Так, у серпні вперше з початку війни громадяни купили валюти більше, ніж продали – різниця склала 107 мільйонів доларів. На це міг вплинути дозвіл НБУ банкам продавати більше готівкової валюти клієнтам.

Якщо у квітні регулятор дозволив банкам продавати громадянам готівкову валюту лише в тих обсягах, у яких вони попередньо купили готівку в інших клієнтів, то з 27 липня обмеження були пом’якшені – банки отримали дозвіл продавати також половину від купленої з 13 квітня безготівкової валюти. А вже з 6 вересня фінустанови мають право продавати весь обсяг придбаної безготівкової валюти.

"Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку – до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього", - повідомив регулятор напередодні.

За оцінками Нацбанку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України.

На настрої українців, звичайно, впливають негативні економічні тенденції і невтішні прогнози. Так, нещодавно в ЗМІ поширилася інформація, що у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки на 2023 рік закладено курс у 50 гривень за долар, що разом із прогнозованою інфляцією у понад 30 відсотків та високим рівнем безробіття не додає оптимізму. І багато громадян намагаються захистити свої заощадження від стрімкого знецінення, купивши іноземну валюту, що збільшує попит на неї і, відповідно, курс долара зростає.

Водночас, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський наголошує, що зазначений показник долара по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого сценарію, на який не варто орієнтуватися. За його словами, курсові прогнози потрібні, щоб розуміти, якими можуть бути надходження до держбюджету від ПДВ на імпортні товари. І якщо дивитися на минулі роки, то закладений у прогнозах курс у більшості випадків був завищеним.

"Це не означає, що уряд, Міністерство економіки та НБУ сідають, витягають приховану табличку і кажуть - "за нашим таємним планом буде 50". Ні. Це просто оцінка для гіршого сценарію, за яким війна затягується на більшу частину наступного року", - сказав Вишлінський.

Подальше падіння економіки

Що ж чекає на гривню надалі? УНІАН поспілкувався з фінансовими експертами та дізнався їхні прогнози щодо подальшої долі національної валюти до кінця року.

Як розповів економічний експерт Олександр Хмелевський, протягом серпня спостерігалася певна стабілізація курсу гривні.

"Цьому сприяло проведення реструктуризації валютних облігацій, в результаті якої термін повернення боргу та сплати відсотків було відкладено на два роки. Це знизило тиск на валютні резерви. Також в результаті розблокування портів та налагодження експортних поставок суходолом вдалося збільшити експортні надходження. Крім того, протягом серпня в Україну надійшло біля 3мільярдів доларів іноземних кредитів та грантів", - зазначив експерт у коментарі УНІАН.

Тим не менше війна триває, що негативно позначається на економіці України. Хмелевський зазначив, що за підсумками поточного року очікується скорочення ВВП України на 40%, що призведе й до скорочення валютних надходжень. Разом з тим, обсяг імпорту залишається суттєвим, адже через скорочення власного виробництва багато товарів доводиться завозити. Насамперед, це стосується продукції військового призначення та енергоносіїв, ціни на які зараз перебувають на рекордних рівнях.

"За таких умов забезпечувати відносну стабілізацію гривні вдається завдяки іноземним кредитам та грантам. Проте обсяги західних коштів, які отримує Україна, є значно нижчими, ніж очікування Мінфіну та НБУ. Враховуючи, що восени попит на валюту зросте, а валютні надходження будуть суттєво відставати, Нацбанку доведеться збільшити продаж валюти за рахунок валютних резервів", - зауважив експерт.

Хмелевський прогнозує, що курс готівкової валюти буде зростати. На його думку, досить ймовірно, що до кінця року курс готівкового долара зросте до 50 гривень. Експерт також не виключає, що восени Нацбанк буде змушений провести чергову офіційну девальвацію гривні, і при цьому офіційний курс гривні може бути знижено до 45 гривень за долар.

Директор департаменту аналітичних досліджень "Райффайзен Банку" Олександр Печерицин у коментарі УНІАН зазначив, що зазвичай курс восени демонструє сезонні тенденції, що пов’язані із специфікою експортно-імпортних потоків, а також певними сезонними очікуваннями бізнесу і населення.

Та в поточному році ці тенденції менш чітко виражені через зростання ваги інших факторів, пов’язаних із активним військовим конфліктом. Тому будь-які негативні новини щодо бойових дій виступатимуть відповідним чинником, що може підвищити спекулятивний тиск на гривню в будь-який момент, створюючи таким чином ризики для додаткового девальваційного тиску, принаймні у сегменті готівки і "чорного" ринку.

"Але якщо дивитися на фундаментальні фактори, то ми не бачимо сильних факторів тиску на курс у найближчі місяці. Навпаки, успішна реалізація агроекспорту зерновими коридорами, а також зменшення попиту на імпорт через зростання його вартості, падіння доходів і переорієнтація на вітчизняну продукцію повинні скоротити дисбаланси на валютному ринку. Всі ці чинники дозволяють очікувати коливання курсу до кінця року в межах поточного офіційного курсу і "психологічної" позначки 40 гривень за долар", - вважає експерт.

Фактори впливу на валютний курс

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначає, що осінь та зима цього року для гривні, як і для всієї країни, будуть непростими.

"Якщо використовувати медичну термінологію, то після рішення НБУ відмовитися від фіксованого офіційного курсу гривні, її стан можна назвати "стабільно важким". Суттєво скоротилися обсяги валютних інтервенцій Нацбанку для її підтримки – приблизно до 1 мільярда доларів у липні та серпні після 3-4 мільярдів у травні-червні", - сказав Гойлов.

За його словами, восени на курс гривні впливатиме низка факторів, серед яких є відновлення експорту. Так, за даними Міністерства економіки України, за перші 8 місяців поточного року сальдо зовнішньої торгівлі залишається негативним і становить 5,09 мільярдів доларів. За останній місяць літа наша країна експортувала продукції на суму 3,36 мільярдів доларів - відносне зростання до липня склало 13,89 відсотків.

Також на курс впливатимуть закупівлі газу.

"Щоб Україна спромоглася пройти опалювальний сезон, необхідно закупити на зовнішньому ринку близько 3 мільярдів кубометрів "блакитного палива". Можливо, ці обсяги буде поставлено нашій країні за програмою грантової допомоги. У такому випадку вплив на валютний ринок буде несуттєвим", - зазначає аналітик.

Крім того, для курсу матимуть значення і валютні інтервенції НБУ. За словами Гойлова, міжбанк працює в особливому режимі, і комерційні банки торгують безпосередньо з регулятором. Однак після девальвації офіційного курсу гривні на ринок почали частіше виходити експортери із продажами іноземних валют. Експерт прогнозує, що з високою ймовірністю регулятор продовжить і надалі знижувати офіційний курс української національної валюти, щоб сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) стало позитивним.

Іншим фактором, який впливатиме на валютний курс, є емісія гривні. З 24 лютого по 30 серпня 2022 року НБУ "надрукував" 285 мільярдів гривень для компенсації доходів держбюджету України, що впали.

"На тлі економічної кризи в умовах активних бойових дій Нацбанк має намір проводити подальшу емісію гривні. Все це призведе до зростання споживчої інфляції та зміцнення євро та долара США на валютному ринку", - резюмував Гойлов.

Невідворотна девальвація гривні

Аналітики фінансової групи ICU зазначають, що корекція офіційного курсу до 36,6 гривень за долар спрацювала й дала досить помітний та швидкий ефект, проте вжитих Нацбанком заходів не достатньо, щоб повністю вирівняти валютний ринок, й дисбаланси залишаються значними.

"Попри рекордну підтримку партнерів в кінці літа, обсяг інтервенцій на валютному ринку зараз становить близько 400–500 мільйонів доларів на тиждень. Окрім нестачі валюти на ринку через дефіцит зовнішньої торгівлі, навіть після реструктуризації зовнішніх боргів Україна має платити значні суми на користь офіційних кредиторів. Наприклад, тільки Міжнародному валютному фонду потрібно у вересні повернути понад 600 мільйонів доларів. Ці боргові платежі разом із регулярними інтервенціями продовжують тиснути на резерви НБУ", - кажуть в ICU.

Тож, за прогнозом аналітиків, подальше ослаблення гривні невідворотне, і суттєво знизити дисбаланси й досягти тривалого ефекту можна тільки через нове ослаблення гривні.

"Ми прогнозуємо, що до кінця 2023 року офіційний курс ослабне в межах 25 відсотків - аналогічно до першого етапу девальвації, який відбувся в липні. Це може відбутися водночас або у кілька кроків. Якщо НБУ й далі буде дотримуватись логіки скорочення розриву з готівковим ринком, перший крок девальвації становитиме близько 10 процентів", - говорять експерти.

Зазначається, що визначальними факторами будуть динаміка надходження міжнародної допомоги у 2022 році та очікування щодо її надходжень у 2023 році. Якщо Україна у 2023 році гарантовано отримає принаймні 25 мільярдів доларів допомоги, Нацбанк може не поспішати з девальвацією. Якщо ця сума буде значно нижчою, ніж 20 мільярдів, доведеться скорочувати інтервенції й знов девальвувати гривню.

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян зазначив, що гривня збереже тенденцію до падіння у разі подальшого продовження війни.

"Потенціал девальвації до рівня 45, або 50 – це формальні припущення. Тож якщо економіка падатиме, вгадати темп девальвації валюти неможливо. Серед негативних факторів ми враховуємо ймовірність відсутності кредитування з боку західних країн. Економічні проблеми, труднощі енергетичного сектору – це всі сигнали, що нові гроші Україні можуть виділяти із затримками", - вважає аналітик.

При девальвації національної валюти ціни в магазинах зростатимуть, і експерт радить громадянам запасатися не валютою, а продуктами, адже люди, які ніколи не займалися валютними спекуляціями, лише втратять на курсовій різниці.

…Судячи з прогнозів фінансових експертів, до кінця року національна валюта дійсно може ще девальвувати. Та в умовах довгої виснажливої війни і відповідного падіння економіки це не є чимось дивним чи неочікуваним.

Певною мірою на стабілізацію курсу може вплинути фінансова допомога західних партнерів, але, в першу чергу, така підтримка важлива в контексті забезпечення першочергових потреб українців та соціального захисту. Тому зараз усім громадянам варто чекати не на посилення гривні, а на перемогу України та відповідне відновлення мирного життя і економіки зокрема.

Катерина Жирій