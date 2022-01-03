Макроекономічний прогноз на 2022 рік: помірне зростання економіки та поступове зменшення інфляції

Як зміниться у 2022 році валовий внутрішній продукт України, на які інфляцію та курс гривні чекати? Про це агентство УНІАН розпитало провідних економістів країни.

У році, що настав, очікується помірне зростання економіки та поступове уповільнення інфляції. Про це свідчать результати проведеного агентством УНІАН опитування провідних економістів України.

Згідно з консенсус-прогнозом, у 2022 році очікується зростання валового внутрішнього продукту на 3,5 відсотка при споживчій інфляції на рівні 7,2 відсотка та курсі національної валюти у 27,8 гривень за долар США.

За даними Державної служби статистики, валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7 відсотка в річному вираженні. А у порівнянні з попереднім кварталом ВВП збільшився (з урахуванням сезонного фактору) на 1,5 відсотка.

Зростання промислового виробництва в Україні у листопаді 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року сповільнилося до 0,4 відсотка після зростання на 1,4 відсотка у жовтні.

Споживча інфляція в Україні у листопаді в річному вираженні склала 10,3 відсотка. Максимумом же 2021 року став показник споживчої інфляції у 11 відсотків у вересні.

Стрімке зростання цін не могло не позначитися на добробуті українців, та при цьому відбулося і певне зростання доходів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата у листопаді 2021 року зросла, у порівнянні з листопадом минулого року, на 19,2 відсотка - до 14 тис. 282 гривень. Крім цього, з 1 грудня відбулося чергове збільшення мінімальної заробітної плати – з 6 до 6,5 тис. гривень.

Згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економіки, середня заробітна плата в Україні у 2022 році може досягти 15 тис. 778 гривень, що еквівалентно майже 600 доларам.

Що стосується очікувань від року, що настав, прогнози української влади та міжнародних партнерів знаходяться на приблизно однаковому рівні. Так, за прогнозом Міністерства економіки, валовий внутрішній продукт України збільшиться на 3,6 відсотка, а інфляція сповільниться до 8 відсотків. Обмінний курс очікується на рівні 27,8 грн/дол. з послабленням на кінець року до 28,1 грн/дол.

Національний банк очікує у 2022 році зростання ВВП на 3,8 відсотка та повернення інфляції до цілі у 5 відсотків.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України на 3,6 відсотка та показник інфляції у 7,1 відсотка. За прогнозами ж Світового банку, ВВП нашої держави збільшиться на 3,5 відсотка, а інфляція сповільниться до 5 відсотків.

Такі ж стримані прогнози дають більшість економічних експертів.

Група ICU, голова департаменту макроекономічних досліджень Віталій Ваврищук

Зростання ВВП залишатиметься повільним принаймні протягом першого півріччя 2022 року. Ми очікуємо економічного зростання за результатами року на рівні 3,2 відсотка.

Ключовим драйвером ВВП в останні роки було приватне споживання домогосподарств. Воно сповільниться протягом 2022 року. По-перше, висока інфляція з’їдатиме частину номінального приросту доходів населення. По-друге, бізнесу буде все складніше підтримувати поточні темпи збільшення зарплат без втрати конкурентоспроможності.

Зовнішні ринки були вкрай сприятливими для українського бізнесу в частині цін, проте в реальному вимірі обсяги експорту товарів у поточному році залишаються на рівні 2020 року. Ми не очікуємо підтримки економіки з боку експорту і у 2022 році, адже економіки основних торговельних партнерів України будуть сповільнюватися.

Натомість інвестиції стануть вагомим фактором зростання ВВП. Приватний бізнес поступово відновлює свої інвестиційні програми після тривалої паузи, пов’язаної із невизначеністю через пандемію COVID-19. Також державні інфраструктурні проекти і надалі сприятимуть зростанню ВВП.

У 2022 році інфляція становитиме 7,2 відсотка. Ми очікуємо, що інфляція повернеться до цільового діапазону НБУ лише у першому кварталі 2023 р. Хоча індекс споживчих цін вже поступово знижується по відношенню до свого пікового значення 11 відсотків у вересні, базовий ІСЦ і далі зростатиме протягом першого півріччя 2022 р. Стійкий інфляційний тиск зумовлений факторами попиту та пропозиції. Ризиком залишається потенційний перегляд цін на електроенергію та газ із травня 2022 року.

Із урахуванням цього ми очікуємо, що облікова ставка НБУ залишатиметься на поточному рівні принаймні до кінця третього кварталу.

У 2022 році валютний курс буде на рівні в середньому 27,7 грн/дол. Немає жодних факторів, які фундаментально давили б чи то у бік зміцнення, чи то у бік ослаблення гривні. Валютний курс та валютний ринок залишатимуться відносно стабільними. При цьому протягом року може бути багато епізодів, коли гривня буде під тиском.

Concorde Capital, аналітик Євгенія Ахтирко

Ми очікуємо, що динаміка ВВП в 2022 році буде слабкою. Темпи зростання промислового виробництва залишаться низькими, а сільськогосподарське виробництво за результатом року може опинитися в мінусі, оскільки ймовірність перевищити рекордний урожай 2021 року буде дуже малою. За нашим прогнозом, ріст ВВП у 2022 році становитиме 2,8 відсотка.

Інфляція буде знижуватися повільно, оскільки наразі вона вже має самопідтримувальний характер. Споживчий попит залишатиметься високим, а ефект жорсткої монетарної політики буде обмежений. Ми очікуємо, що за результатом 2022 року інфляція становитиме 7,5 відсотка.

У 2022 році ми навряд чи побачимо зміцнення курсу впродовж тривалого періоду часу, як це відбувалося 2021 року. Торгівельний баланс погіршуватиметься, внаслідок чого зростатиме девальваційний тиск. За нашим прогнозом, середній курс в наступному році становитиме 27,30 грн/дол. США.

Київська школи економіки, старший аналітик Центру макроекономічного моделювання Ігор Дейсан

На початку року очікування учасників економіки були здебільшого позитивними. У світі набувала поширення вакцинація, і вакцини досить скоро мали прийти в Україну. Здавалося, що ситуація з ковідом може бути швидко вирішеною. Крім того, спостерігалося відновлення світової економіки і високі ціни на світових ринках, зокрема для вітчизняних аграрних та металургійних експортерів.

В подальшому невиправданими стали насамперед очікування щодо вирішення ситуації з ковідом (вона залишалася складною, а поширення нового штаму "Омікрон" додало невизначеності), а також непередбачуваною була глибока енергетична криза. Однак, якщо дивитися на інші фактори, то вони склалися здебільшого навіть краще, ніж очікувалося. Світові ціни на метали досягали чергових багаторічних максимумів, але різко скоригувалися вниз наприкінці жовтня.

Очікуємо, що за підсумком 2021 року реальний ВВП зросте приблизно на 3 відсотка Базовим сценарієм для реального ВВП України в 2022 році є незначне прискорення зростання – до 3,5-4 відсотка, однак такий прогноз припускає продовження відновлення світової економіки.

У 2021 році спостерігалася висока світова інфляція, яка пояснювалася безпрецедентними фіскальними та монетарними стимулами, посткризовим відновленням світової економіки та подорожчанням енергоносіїв.

Споживчі ціни в Україні у листопаді були на 10,3 відсотка вищими, ніж у відповідному місяці минулого року. Більшу частину року інфляція прискорювалася, і Національний банк України кілька разів підвищував облікову ставку (на кінець 2021 року вона становила 9 відсотків), сприяючи укріпленню гривні.

Щодо подальшого розвитку цінової ситуації існує невизначеність. У разі поступового виходу світової економіки з енергетичної кризи та посилення монетарних політик центральних банків інфляція в світі поволі сповільнюватиметься. Зокрема, в Україні наприкінці 2022 року споживча інфляція, ймовірно, наблизиться до цілі НБУ (5 відсотків). Якщо енергетична криза буде тривалою, а США та Єврозона продовжать насичувати економіку додатковою грошовою масою, то у світі та, зокрема, в Україні може затриматися висока інфляція.

Курс гривні у 2022 році визначатимуть насамперед умови зовнішньої торгівлі України. Вартість металів опустилася, проте все ще залишається на відносно високому рівні. Ціни на продукцію рослинництва залишаються високими. Враховуючи рекордний урожай, ми маємо значний потенціал для експорту, який буде великою мірою захищати гривню від істотного знецінення. Основні ризики для гривні пов’язані з енергетичною кризою, що впливатиме на баланс попиту та пропозиції на валютному ринку, адже імпорт енергоресурсів є вагомою статтею торговельного балансу України.

Аналітичний відділ Альфа-Банку Україна

Українська економіка зберігає зростання, сконцентроване передусім у споживчій компоненті. У ІІІ кварталі 2021 року споживання домашніх господарств зросло на 9 відсотків у річному вимірі. Загалом, за останні 5 років обсяги споживання домогосподарств зросли у півтора рази в реальному вираженні, а у доларових обсягах – більш ніж удвічі. Натомість темпи зростання інвестицій залишаються значно слабшими. Слабка інвестиційна активність залишається одним із ключових викликів для економічного зростання. Ми очікуємо, що у 2022 році зростання української економіки залишатиметься помірним і становитиме 3,4 відсотка.

Інфляційні процеси досі значно переважають над реальними темпами економічного зростання. Хоч ми й очікуємо певне сповільнення інфляційних тенденцій у 2022 році, проте загальний інфляційний фон залишатиметься сильним. Дедалі більше даватимуться взнаки вторинні інфляційні ефекти інфляції, коли зростання собівартості переноситиметься на кінцеві ціни товарів і послуг. Водночас подорожчання енергоносіїв і сировини суттєво погіршить фінансові результати корпоративного сектору, обмежуючи динаміку заробітних плат. Це, своєю чергою, послаблюватиме інфляцію попиту в Україні.

Згідно базового сценарію, динаміка ІСЦ упродовж всього 2022 року зберігатиметься помітно вищою за цільовий діапазон Національного банку України, який визначено як 4-6 відсотків. Базовий сценарій передбачає, що середньорічне зростання ІСЦ у 2022 році становитиме 8,6 відсотка, що буде дуже близьким до очікуваного результату 2021 року (9,4 відсотка).

Упродовж останніх 6 місяців Україна стикнулася зі значним погіршенням умов торгівлі: ціни імпорту чітко перейняли лідерство у зростанні від цін експорту. Досі вплив цього негативного чинника пом’якшувався реалізацією рекордного врожаю та обмеженим імпортом енергоресурсів, проте ці демпфери мають тимчасовий характер. Ми збільшили оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу у 2022 році до 4 відсотків ВВП. Такий дефіцит не є безпосередньо загрозливим для макрофінансової стабільності, проте він змістить баланс валютного ринку в бік переважання попиту. Наш базовий прогноз передбачає середньорічний обмінний курс в 2022 році на рівні 28,25 грн/дол.

Аналітики Українського інституту майбутнього

За базовим сценарієм 2022 року НБУ продовжить підвищувати облікову ставку для стримування інфляції (ставка зросте до рівня 10-12 відсотків). Уряд змушений буде стримувати зростання бюджетних видатків, обмежуючи зокрема інвестиційні витрати (на проекти "Велике будівництво" тощо). Але з огляду на високу корупційну складову таких проектів та низький мультиплікатор інвестицій, економіка практично не відчуватиме цього зниження.

Інфляція на кінець року складе 9,5 відсотка (грудень 2022 до грудня 2021). "Зелений" порядок денний Європи змушує українські компанії інвестувати в модернізацію своїх виробництв, але в незначних обсягах, оскільки власні ресурси обмежені, а кредитні кошти для українських компаній – дорогі.

Загальні інвестиції перебуватимуть на рівні 12 відсотків ВВП. За результатами 2022 року ВВП України зростає на 1,7 відсотка. У 1-2 кварталі економіку стримуватимуть ковідні обмеження та дисбаланси у світовій економіці, у 3-4 кварталі – падіння виробництва продовольства через високу вартість добрив та енергоносіїв.

Зростання експортної валютної виручки стримуватиме гривню від суттєвої девальвації. Позитивний вплив матиме й поступове поширення вакцинації, що дасть змогу уникнути локдаунів чи інших обмежень для економічної діяльності. Це зокрема допомагає повноцінно відновитися сектору послуг. Номінальний ВВП у доларах зросте до 219 млрд дол. Проте тригером зростання виступає інфляція, а не реальне виробництво, тому населення майже не відчуває цього покращення на своїх доходах та якості життя.

Ключовий ризик для України в цьому сценарії – виникнення ефекту "сировинних ножиць", коли ціни на енергоресурси тримаються на високому рівні, а на решту сировинних товарів (руду, сталь) – низькому.

Згідно з узагальненими оцінками експертів, цього року на українську економіку чекає помірне зростання, яке не перевищить показники минулого року. Також очікується поступове уповільнення інфляції, яка при цьому все ж перевищить верхній коридор цільового діапазону Нацбанку. А курс української валюти має залишитися приблизно на нинішньому рівні, тобто серйозних коливань не передбачається.

Катерина Жирій