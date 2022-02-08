PriceRunner вимагає від Google 2,1 млрд євро компенсації через використання сервісу порівняння цін.

Шведська компанія PriceRunner подала позов проти Google. Попередня сума позову становить 2,1 млрд євро.

Причина позову - висновок Європейського суду загальної юрисдикції, який встановив, що Google порушив антимонопольне законодавство ЄС, маніпулюючи результатами пошуку на користь своїх власних сервісів порівняння покупок. Про це йдеться в заяві компанії.

Google звинувачують в тому, що він заподіяв шкоду європейським споживачам, які переплатили при здійсненні онлайн-покупок, а також безпосередньо компанії PriceRunner і іншим службам порівняння цін.

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"Це також питання виживання для багатьох європейських підприємницьких компаній і можливостей працевлаштування у сфері високих технологій. Якщо американським технологічним гігантам, завдяки положенню на ринку, майже рівному монополії, буде дозволено робити все, що їм заманеться, і маніпулювати ринками, ми майже напевно можемо розраховувати на те, що багато технологічних компаній в Європі постраждають", — заявив генеральний директор PriceRunner Мікаель Ліндал.

Google та офіс за мільярд доларів:

28 червня 2020 року компанія Google заявила про те, що дозволить співробітникам працювати з дому до липня 2021 року.

У травні 2021 року в Google заявили про те, що планують, що близько 20% співробітників залишаться на дистанційній роботі й після закінчення пандемії.

14 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що компанія Google має намір витратити $1 млрд на купівлю офісної будівлі у центрі Лондона.