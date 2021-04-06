Верховний суд США підтримав Google у патентній суперечці з компанією Oracle, яка тривала з 2010 року.
Про це повідомляє The Verge.
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Суд скасував рішення Апеляційного суду США і постановив, що Google може на законних підставах використовувати елементи коду інтерфейсу прикладного програмування Java (API) Oracle при створенні Android.
У рішенні суду йдеться, що компанія Google при розробці Android використовувала розробки в рамках положень про сумлінне використання, передбачені законодавством про авторське право. Суд дійшов висновку, що Google використовувала API, щоб дозволити Java-програмістам створювати додатки для Android.
"Google скопіювала API для повторної реалізації користувальницького інтерфейсу, взявши тільки те, що було необхідно, щоб дозволити користувачам працювати в новій і перетвореній програмі — це сумлінна практика", — постановив Верховний суд.
Компанію Google в патентному спорі підтримали шість суддів Верховного суду, двоє зайняли сторону Oracle та одна суддя (призначена Дональдом Трампом Емі Коні Барретт) не брала участі в рішенні.
Google та Oracle: історія конфлікту
- Google та Oracle вже понад 10 років борються за сумісність Android з Java. По цій суперечці вже пройшло три судові процеси та дві окремі апеляції. Поточна версія справи стосується того, чи може Oracle забезпечити дотримання своїх авторських прав щодо приблизно 11 500 рядків в кодовій базі Android, що представляють 37 окремих API.
- Google розробив API самостійно, але зазначається, що вони засновані на еквівалентних API в коді Java, призначених для імітації та взаємодії з окремою мовою.
- В Oracle стверджували, що "структура, послідовність і організація" API Android порушують авторські права Oracle на код Java.
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