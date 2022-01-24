Додаток mono invest доступний для скачування в App Store і Google Play.

Monobank запускає додаток для торгівлі акціями - mono invest.

Про це в Telegram повідомив співзасновник проекту Олег Гороховський.

"Є контакт! Відправляємо запрошення дотримуючись черги на передзамовлення", - написав Гороховський.

Додаток mono invest доступний для скачування в App Store і Google Play. Однак, авторизуватися в додатку та отримати можливість ним користуватися можуть тільки ті клієнти monobank, які раніше відправляли відповідну заявку.

Винагорода від мonobank:

12 січня 2022 року один зі співзасновників monobank Олег Гороховський заявив про те, що компанії зі співзвучними назвами не мають ніякого відношення до monobank. Також він зазначив, що monobank не запускав ніяких платформ для заробітку грошей.

18 січня 2022 року співзасновник monobank Олег Гороховський пообіцяв заплатити 500 тисяч гривень тому, хто надасть інформацію про причетних до нової шахрайської схеми.

Monobank та послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при виправленні квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

9 грудня 2021 року з'явилася інформація про те, що monobank починає оформлення карт для видачі "тисячі Зеленського".