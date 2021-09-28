Клієнти Monobank зможуть користуватися банкоматами mono.

Клієнти першого в Україні банку без відділень Monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

Про це в Telegram-каналі повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Читайте такожКлієнти Monobank зможуть приховати баланс карти від сторонніх очей: як це зробитиЗа словами Гороховського, банкомати будуть максимально простими та зручними для клієнтів банку.

"До нас приїхав на тести перший банкомат - банкомат mono. Будемо робити з нього красиву, просту та зручну машину", - зазначив Гороховський.

Коли планується запуск і де саме з'являться перші банкомати, поки не повідомляється

Monobank та нові послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти Monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при надсиланні квитанцій третім особам, зможуть приховати суму на рахунку.

Раніше клієнтам Monobank був презентований режим "Інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс та суму транзакції.

Monobank та пандемія:

У квітні 2020 року співзасновник першого в Україні банку без відділень Monobank Михайло Рогальський розповів про те, як змінилися споживчі переваги українців після введення карантину.

Автор: Олена Коваленко