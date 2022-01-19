За словами засновника мonobank, він переконав шахраїв, що готовий вкласти в інвестиції 20 тисяч доларів.

Співзасновник мonobank Олег Гороховський поспілкувався з "операторами" шахрайської схеми.

Про це Гороховський повідомив у Facebook.

"Хтось залишив у заявці на "інвестиційному" лохотроні мій номер телефону. За інформацію, яка допоможе затримати організаторів цього лохотрону, я вчора пообіцяв винагороду 500 тис. грн. Мило з ними поговорили годину тому", - написав Гороховський.

За словами засновника мonobank, він переконав шахраїв, що готовий вкласти 20 тисяч доларів.

"Спочатку зі мною "працював" консультант Володимир, а потім, коли я сказав, що сума інвестиції 20000$ підключилася його керівник Наталія - провідний інвестиційний аналітик. Запитали чи є у мене карта мonobank, чи хочу я заробляти в автоматичному режимі до 30% від пасивних інвестицій. Коли я сказав, що хочу, запропонували встановити спеціальну програму для інвестиційних операцій", - написав Гороховський.

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Він також зазначив, що саме ця програма і допомогла б вкрасти кошти з його рахунку.

"Ця шпигунська програма і передала б всі дані про авторизацію клієнта і дозволила б їм вкрасти гроші з рахунку. На моє запитання чому вони обидва говорять з російським акцентом, сказали, що їх колл-центр знаходиться в Росії, але всі операції робить український банк.

Домовилися, що вони підготують мені презентацію роботи платформи, тарифи та договір на інвестиційне обслуговування. Але скоріш за все не надішлють, оскільки в кінці я навіщось замість прощання сказав: "Мир вам, бродяги!",- написав Гороховський.

Винагорода від мonobank:

12 січня 2022 року один зі співзасновників monobank Олег Гороховський заявив про те, що компанії зі співзвучними назвами не мають жодного відношення до monobank. Також він зазначив, що monobank не запускав жодних платформ для заробітку грошей.

18 січня 2022 року співзасновник monobank Олег Гороховський пообіцяв заплатити 500 тисяч гривень тому, хто надасть інформацію про причетних до нової шахрайської схеми.

Monobank та послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправці квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

9 грудня 2021 року з'явилася інформація про те, що monobank починає оформлення карт для видачі "тисячі Зеленського".