Гороховський зазначив, що компанії зі співзвучними назвами не мають жодного відношення до monobank.

Monobank не запускав ніяких платформ для заробітку грошей.

Про це в Facebook повідомив один зі співзасновників monobank Олег Гороховський.

"Хочу застерегти клієнтів від втрати грошей. Ми не запускали ніяких платформ для заробітку грошей і казино. Будь ласка, не ведіться на цих аферистів", - написав Гороховський.

Гороховський зазначив, що служба безпеки банку спільно з правоохоронцями вже працюють над тим, щоб зупинити діяльність шахраїв. "Але вони з'являються як гриби після дощу", - написав співзасновник monobank.

Читайте такожMonobank починає оформлення карток для видачі "тисячі Зеленського"

Гороховський також зазначив, що компанії зі співзвучними назвами не мають жодного відношення до monobank. Йдеться про:

monopizza;

моnотаксі;

морозиво Mono;

ресторан в Таїланді під назвою Mono.

Monobank та послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправленні квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

9 грудня 2021 року з'явилася інформація про те, що monobank починає оформлення карт для видачі "тисячі Зеленського".