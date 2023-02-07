Міністр фінансів США Джанет Йеллен попередила Конгрес, що країна може оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов'язаннями вже в червні.

На тлі підвищення боргової стелі США, дефолт за боргом країни абсолютно реальний і може призвести до глобальної фінансової кризи.

Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Йеллен, яка попередила Конгрес, що країна може оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов'язаннями вже в червні, якщо стелю держборгу не буде підвищено до цього часу, повідомляє CNN.

Йеллен також зазначила, що може статися "глобальна фінансова криза", якщо не буде досягнуто згоди про обмеження боргу. Міністерство фінансів в даний час приймає "надзвичайні заходи", щоб продовжувати своєчасно оплачувати рахунки.

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У свою чергу гендиректор Bank of America, другого найбільшого банку США, Брайан Мойніхан підтвердив ймовірність дефолту і зазначив, що криза може зачепити й інші країни.

"Ми маємо бути готові до цього, не тільки в цій країні, але й в інших країнах світу... Ви сподіваєтеся, що цього не станеться, але надія - це не стратегія, тому ви готуєтеся до цього", - зазначив Мойніхан.

Що таке боргова стеля:

Це загальна сума коштів, яку США може "позичити" на виконання діючих державних зобов'язань: соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу й т.ін. дані кошти не передбачають нових статей витрат, а лише дозволяють уряду виконати вже існуючі зобов'язання.

Війна в Україні та допомога США:

31 січня 2023 року прес-секретар Білого дому Олівія Далтон заявила, що Штати, ймовірно, незабаром оголосять про нову партію допомоги Україні.

Станом на 19 січня Україні вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Станом на 31 січня українська сторона вела переговори про розблокування рішень з надання винищувачів і ракет, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

1 лютого 2023 року з'явилася інформація про те, що до нового пакету допомоги від США увійдуть ракети більшої дальності.

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