За словами міністра, це не є зброєю ескалації, вона потрібна для захисту та стримування агресора.

Україна веде активні переговори щодо розблокування рішень з надання Збройним силам реактивних винищувачів та далекобійних ракет, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Він висловив переконання, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість і послідовність.

За його словами, ЗСУ мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності української держави.

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"Громадськість в Україні та наші партнери знають про типи озброєнь, яких ми ще потребуємо. Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації. Це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо активні переговори для розблокування всіх цих рішень", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що доручив усім українським дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.

"Впевнений, що ЗСУ неодмінно отримають всю необхідну зброю. Закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше", - сказав Кулеба.

Далекобійні ракети і винищувачі для України – заяви політиків

Україна неодноразово закликала Захід передати ЗСУ далекобійні ракети, щоби знищувати російські скупчення військ в тилу. Американські військові погоджуються, що ATACMS до HIMARS необхідні для деокупації, зокрема, Криму. Однак у США прохання постійно відкидають, побоюючись ескалації бойових дій.

Також починають лунати негативні заяви США й країн Європи щодо передачі Україні передової авіації – напередодні лютневого "Рамштайну, який, як сподіваються в ОП, буде "авіаційним".

Військова допомога від Заходу - ключове

Днями Німеччина після багатомісячних дебатів з союзниками схвалила поставку та реекспорт Україні бойових танків Leopard. Таким чином, Польща та інші європейські держави зможуть поставити українським військовим німецьку бронетехніку.

Услід за Німеччиною про передачу бойових танків – модернізовані Abrams – повідомив американський глава Джо Байден. Проте через складну логістику й обмежені запаси техніки поставки затримаються, за різними підрахунками, до кількох місяців.

Втім, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ треба до 500 танків для активного просування вперед.

Захід, своєю чергою, почав активне обговорення передачі Україні бойової авіації. У Парижі вже з обережністю допустили, що серед варіантів, зокрема, французькі винищувачі.

27 січня також стало відомо про передачу Німеччиною ракет до вже наявного у ЗСУ протиповітряного комплексу Iris-T.

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