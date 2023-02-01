У новий пакет військової допомоги Україні від США вперше можуть увійти ракети більшої дальності.
Про це пише Reuters з посиланням на слова двох американських чиновників. За їхніми даними, адміністрація президента Джо Байдена може оголосити про пакет на суму понад 2 мільярди доларів вже до кінця цього тижня. До нього також увійде допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкова зброя Javelin.
Один з чиновників зазначив, що частина пакету надійде з фонду USAI, який дозволяє адміністрації Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з існуючих запасів зброї в США.
За його словами, мова йде про покупку бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB), дальність дії якої становить 150 км.
Це може дозволити Україні вразити цінні військові цілі, які були поза досяжністю, і допомогти їй продовжити свої контратаки, завдаючи шкоди Росії в її тилу, зазначає видання.
Новий пакет допомоги Україні
Нагадаємо, що вчора прес-секретар Білого дому Олівія Далтон заявила, що Штати, ймовірно, незабаром оголосять про нову партію допомоги Україні.
Нагадаємо, що Україні вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.
Зараз українська сторона веде переговори про розблокування рішень з надання винищувачів і ракет, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.