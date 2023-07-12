Востаннє негативний баланс поточних угод за місяць був зафіксований три роки тому.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, поточний рахунок платіжного балансу агресора став негативним і склав $1,4 млрд.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на Центробанк Росії, рахунок платіжного балансу став негативним червні 2023 року. Востанннє негативний баланс поточних угод за місяць був зафіксований три роки тому. У серпні 2020 року дефіцит склав $1,4 млрд, а в червні 2020 року – $4,4 млрд.

За підсумками першого півріччя 2023 року позитивний баланс поточних операцій склав $20,2 млрд, що в 7,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2022 року ($147,6 млрд).

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Центробанк Росії пояснює, що скорочення профіциту балансу зовнішньої торгівлі товарами в першому півріччі 2023 року обумовлено зменшенням як фізичних обсягів експортних поставок, так і погіршенням цінової кон'юнктури основних товарів російського експорту. Водночас вартість імпорту товарів у січні-червні 2023 року зросла і була близька до періоду 2021 року.

Дефіцит балансу зовнішньої торгівлі послугами збільшився за рахунок відновлення імпорту послуг, зокрема завдяки пожвавленню закордонних поїздок російських громадян у зв'язку з початком туристичного сезону.

Дефіцит торгівлі послугами в першому півріччі 2023 року зріс порівняно з першим півріччям 2022 року в 2,2 рази – до $16,1 млрд з $7,3 млрд.

За даними Центрального Банку Росії, позитивний баланс зовнішньої торгівлі товарами РФ зменшився в 3,3 рази в першому півріччі 2023 року і склав $54,3 млрд порівняно з $179,8 млрд у 2022 році.

Експорт товарів РФ у першому півріччі досяг $ 205,6 млрд, що на 32,9% менше, ніж у першій половині 2022 року ($306,4 млрд).

Обсяги імпорту в першому півріччі 2023 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 19,5% – до $151,3 млрд з $126,6 млрд.

Крах російської економіки

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

Станом на 31 серпня 2022 року 80% росіян залишилися без заощаджень.

У грудні 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

Наприкінці червня 2023 року невдалий заколот Пригожина обвалив російський рубль до історичного мінімуму. Курс долара піднявся до позначки 87,47 рубля - найвищого значення з кінця березня 2022 року.

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