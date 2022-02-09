Чистий відтік капіталу в січні 2022 року збільшився до $12,8 млрд порівняно з $9 млрд роком раніше.

З початку російської агресії щодо України спостерігається збільшення відтоку капіталу з Росії.

Чистий відтік капіталу в січні 2022 року збільшився до $12,8 млрд у порівнянні з $9 млрд роком раніше. Про це повідомляє "Комерсант".

У січні 2022 року профіцит поточного рахунку платіжного балансу Росії склав $19 млрд. у порівнянні з січнем 2021 року показник виріс більш ніж у два рази.

Сальдо зовнішньої торгівлі Росії в січні склало $21,4 млрд.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу РФ в цілому за 2021 рік виріс в порівнянні з 2020-м в 3,3 раза — до $120 млрд.

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Скільки Росія заплатить за агресію:

У січні 2022 року Bloomberg повідомляв, що санкції, які застосовуються до Росії через загрозу військового вторгнення на територію України, завдають серйозної шкоди російському бюджету. Так, за підрахунками аналітиків заборона на покупку західними фондами державного боргу РФ обійдеться Росії в 10 мільярдів доларів на рік.

Заборона іноземної участі в локальних державних боргових паперах обійдеться в 60 мільярдів доларів. Припинення доступу до платіжної системи Swift обійдеться Росії в 535 мільярдів доларів на рік.

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: