З початку російської агресії щодо України спостерігається збільшення відтоку капіталу з Росії.
Чистий відтік капіталу в січні 2022 року збільшився до $12,8 млрд у порівнянні з $9 млрд роком раніше. Про це повідомляє "Комерсант".
У січні 2022 року профіцит поточного рахунку платіжного балансу Росії склав $19 млрд. у порівнянні з січнем 2021 року показник виріс більш ніж у два рази.
Сальдо зовнішньої торгівлі Росії в січні склало $21,4 млрд.
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу РФ в цілому за 2021 рік виріс в порівнянні з 2020-м в 3,3 раза — до $120 млрд.
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Скільки Росія заплатить за агресію:
У січні 2022 року Bloomberg повідомляв, що санкції, які застосовуються до Росії через загрозу військового вторгнення на територію України, завдають серйозної шкоди російському бюджету. Так, за підрахунками аналітиків заборона на покупку західними фондами державного боргу РФ обійдеться Росії в 10 мільярдів доларів на рік.
Заборона іноземної участі в локальних державних боргових паперах обійдеться в 60 мільярдів доларів. Припинення доступу до платіжної системи Swift обійдеться Росії в 535 мільярдів доларів на рік.
15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.
Обвал російського фондового ринку:
- Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.
- 21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
- 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
- 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
- 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі залишилися довгі позиції в російському рублі.
- На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
- 27 січня 2022 року в Європейському центральному банку заявили про те, що міжнародні банки мають бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.
- 28 січня 2022 року акції російського "Газпрому" продовжили зниження.
- 3 лютого 2022 року спостерігалося падіння акцій найбільших російських компаній.
- Станом на 8 лютого 2022 року загальні втрати російських банків через геополітичні ризики склали 200 млрд рублів.
- 9 лютого 2022 року стало відомо про те, що російські банки перестали видавати великі кредити.
- 9 лютого 2022 року в Кремлі прокоментували обвал російської економіки через Україну.
- 9 лютого 2022 року аналітики рейтингових агентств S&P і Fitch заявили, що економіка Росії вже приречена, навіть без вторгнення в Україну.