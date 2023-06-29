Курс долара піднявся до позначки 87,47 рубля - найвищого значення з кінця березня 2022 року.

Російський рубль продовжує стрімко дешевшати, оновлюючи мінімуми з перших тижнів вторгнення в Україну.

На торгах Московської біржі в четвер, 29 червня, курс долара піднявся до 87,47 рубля - найвищого значення з кінця березня 2022 року. Євро виріс до позначки 95,52 рубля, перевищивши рівні розпродажів понеділка, 26 червня, коли ринок панікував через наслідки заколоту ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Станом на 13:27 за Києвом за один долар давали 87,07 рубля.

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Як заявив аналітик БКС ігор Галактіонов, хоча перший шок пройшов, емоційний слід ще залишиться на якийсь час, утримуючи деяких інвесторів від покупок.

Зростання невизначеності може спровокувати населення і бізнес на те, щоб і далі виводити валютні заощадження на закордонні рахунки, зазначає Дмитро польовий, директор з інвестицій ІК "Локо-Інвест".

З початку війни тільки фізособи перевели за кордон понад $ 60 млрд, а великий бізнес залишив на іноземних рахунках понад $90 млрд доходів.

Що відбувається з російським рублем

24 лютого 2023 року російський рубль впав до мінімуму за останні 10 місяців. Найдовший більш ніж за рік період зниження рубля пов'язаний з недоліком доларової ліквідності на ринку.

6 квітня 2023 року вперше за рік російський рубль впав до рекордного мінімуму. Було зафіксовано найбільше падіння валюти агресора з квітня 2022 року.

7 квітня 2023 року російський рубль пробив річний мінімум. Після відкриття торгів на Московській біржі курс долара піднявся вище 82 рублів.

За червень курс американської валюти додав 7%, європейської - майже 10%, а з початку року долар і євро подорожчали на 15 і 20 рублів відповідно. За масштабами девальвації-більш ніж на 20% за 6 місяців - рубль увійшов в топ найслабших валют світу і майже наздогнав турецьку ліру (курс долара до неї злетів на 30%).

Провалений заколот в Росії

24 червня 2023 року російські найманці з ПВК ім Вагнера підняли заколот, захопивши Ростов і заявивши про намір піти на Москву. Учасники заколоту вимагали заміщення російських воєначальників, які відповідають за війну в Україні, проте заколот швидко закінчився. "Армія" Вагнера відступила після укладення угоди, що гарантувала їхню безпеку і вигнання їх лідера Євгена Пригожина В Білорусь.

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