Країна обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Уряд Норвегії розглядає можливість передачі Україні броньованої багатоцільової машини CV90

Міністерство оборони звернулося до Штабу оборони з проханням вивчити можливість безоплатної передачі декількох бойових машин CV90, пише видання TV2. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив журналістам, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

"Уряд постійно розглядає питання про те, чи слід Норвегії відправити Україні більше зброї/техніки. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески. У нас хороший діалог з Україною і союзниками про потреби", - додав він.

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Допомога Україні від Норвегії: що відомо

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ у Норвегії оголосили, що передадуть Україні 2 тисячі одиниць протитанкової зброї M72.

У квітні стало відомо, що Норвегія виділить 400 мільйонів крон на закупівлю зброї для України.

Крім того, вони закрили сухопутний кордон і порти, а також заборонили імпорт нафти з Росії.

Нагадаємо, що влітку громадяни Норвегії збирали гроші на БПЛА Bayraktar для української армії.

На початку осені країна передала Україні 160 ракет Hellfire, пускові засоби і блоки наведення до них, а також прилади нічного бачення. Пізніше вони передали артилерійську установку і зимовий одяг.

На початку 2023 року з Норвегії в Україну прибули тимчасові мости, а пізніше країна пообіцяла навчити українських військовослужбовців.

25 січня стало відомо, що Норвегія передасть Україні танки Leopard 2.

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