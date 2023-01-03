Також Норвегія може надати Україні додаткову збройну підтримку.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. На його думку, роль Норвегії в захисті Європи може стати історичною.

"Дякую Норвегії за дуже потужні рішення, які вже ухвалені та які ще готуються. Це стосується і збройної підтримки. Роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що це стосується і підтримки української енергосистеми.

"Зокрема, я дякую Норвегії за готовність допомогти забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму", - сказав президент.

Війна в Україні: допомога Норвегії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 січня, Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Глава держави розказав норвезькому прем'єру про актуальні оборонні потреби України.

Уряд Норвегії минулого року ухвалив рішення про надання фінансування в розмірі 195 мільйонів доларів для закупівлі газу для України.

Крім того повідомлялося, що Норвегія відправить десять мостів в Україну для відновлення проїзду у постраждалих від бойових дій областях.

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