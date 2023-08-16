Банк "Росія" підняв облікову ставку, розраховуючи таким чином розгорнути курс рубля.

Після того, як російський рубль обвалився до позначки 100 одиниць за долар, російська економіка спробувала завдати удару у відповідь по долару.

Про це заявив політтехнолог Михайло Шейтельман, нагадавши, що Центробанк країни-агресора підвищив облікову ставку майже в півтора рази. "Банк "Росія" підняв облікову ставку з 8,5 до 12%... А саме від цієї ставки залежить, під який відсоток потім всі беруть кредити, видається іпотека та кредитується бізнес. Тобто все залежить від того, якою буде облікова ставка банку "Росія", - заявив експерт.

За його словами, таким чином в РФ розраховують "розгорнути курс рубля", проте це вже неможливо.

"Їм (російській владі - УНІАН) це вдалося, замість 101 рубля долар коштував 96 рублів. Але знаєте скільки це проіснувало? Три години. Через три години курс став 99", - зазначив експерт, підкресливши, що підвищення облікової ставки допомогло "як мертвому припарка".

"Чому це добре для нас? Чому це добре для всього світу? Тому, що підвищення облікової ставки, яке покликане зупинити інфляцію, ускладнює бізнес. Тобто це призводить до спаду економіки Російської Федерації. А оскільки рубль не відреагував буде наступне: і спад економіки, і інфляція. Все в одному. Всі гарні новини щодо економіки Росії трапилися одночасно", - заявив експерт, зазначивши, що це зайвий раз показало, що антиросійські санкції працюють.

Обвал російського рубля

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Станом на 20:06 за Києвом за один долар давали 100 російських рублів. Більше падіння було зафіксовано тільки в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

Економіст Ігор Ліпсіц зазначає, що на тлі того, що російський рубль обвалився до позначки 100 рублів за долар росіяни зіткнулися зі зростанням цін на всі товари. За його словами, зростання цін в Росії неминуче і на даний момент абсолютно всі постачальники товарів вже заявили про те, що ціни будуть переглянуті в бік підвищення, оскільки всі вони прив'язані до курсу долара та євро.

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