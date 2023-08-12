Дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів, які можуть бути використані в терористичних цілях.

Кабмін спростив імпорт комплектуючих та запчастин до наземної військової техніки і компонентів до пілотованих літальних апаратів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, тепер імпорт можна здійснювати без дозволу Державної служби експортного контролю. Йдеться про комплектуючі для бронетехніки і спеціально обладнаних автомобілів. Крім того, ремонтувати техніку для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців.

"До переліку товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки. У тому числі йдеться про комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних автомобілів. Також до переліку вносимо компоненти до пілотованих літальних апаратів", - зазначила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

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У міністерстві наголошують, що дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів, про міжнародні передачі (імпорт) яких Україною подається звітність до міжнародних організацій, та для імпорту товарів, які можуть бути використані в терористичних цілях та обіг яких на території України обмежений законодавством.

Військова техніка для України

У травні 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Австралія була найбільшим "донатором" зброї для України серед нечленів НАТО.

16 липня 2023 року стало відомо про те, що Україна отримає від Іспанії польовий госпіталь і військову техніку.

Данія і Нідерланди профінансують поставку Україні додаткових танків Leopard 2. Країни уклали контракт на поставку 14 танків з компанією Rheinmetall, пишуть ЗМІ. Сума угоди вимірюється мільйонами євро.

Крім того, Україна отримає від Данії, Великобританії, Нідерландів та США сотні ракет для ППО. Поставлять ракети як малої, так і середньої дальності.

13 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 325 млн доларів. До нього увійдуть 15 БМП Bradley і 10 бронетранспортерів Stryker. Також будуть передані боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS.

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